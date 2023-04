- Det irriterer mig: Cigaretskodder, ispapir og tyggegummi flyder i gaderne

Anders Rytoft Torsdag, 13. april 2023 - 14:03

Vi skal minde hinanden om, at vi gør en positiv forskel, hver gang vi smider affaldet i skraldespanden frem for naturen.

Sådan lyder opfordringen fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Den kommer i kølvandet på foråret, hvor snedækket, som smelter, afslører store mængder skrald i bybilledet - og det går ikke ubemærket hen.

- Det irriterer mig, når jeg ser folk kaste deres cigaretskod på jorden. Et cigaretskod tager mellem fem til otte år at blive nedbrudt til mikroplast i et arktisk klima, siger Jakob Kofod, der er afdelingsleder i Anlæg og Miljø.

Mere oplysning

Det værste affald man kan efterlade er plastik, fordi det tager mange år at nedbryde, oplyser Anlæg og Miljø på kommunens hjemmeside. Her fremgår det, at mikroplasten risikerer at ende i havet og i sidste ende i vores fødevarer.

- Det samme gør sig gældende med eksempelvis cigaretskoddet, ispapir og nogle typer tyggegummi. Dertil kommer den belastning affaldet er for dyreriget, som i nogle tilfælde kan være en reel dødsfælde.

Kommunen håber, at mere oplysning om de skadelige virkninger på miljøet kan være med til at komme problemet til livs.

- Jeg håber, at borgerne i stedet vil benytte sig af de mange skraldespande og askebægere, der er ved mange af lygtepælene i Nuuk, siger Jakob Kofod.