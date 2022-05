Ironbark på investortur

Redaktionen Fredag, 27. maj 2022 - 16:47

Australske Ironbark har inviteret en række investorer med på en tur til projektområdet ved Citronen Fjord i den nordligste del af Grønland. Turen forventes at foregå i juli måned med fly fra Island.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er efterhånden fem år siden, at Ironbark fik tildelt en 30-årig tilladelse til at udvinde zink og bly ved Citronen Fjord. Ifølge selskabets forretningsplan er vurderingen, at der kan brydes 3,3 millioner ton malm samt udskibes 380.000 ton våde koncentrater fra området hvert år. Minens levetid er sat til 14 år med muligheder for en levetidsforlængelse.

Ifølge direktør i Ironbark Michael Jardine, der deltog i Future Greenland-konferencen i Nuuk for nylig, så er det planen, at råmateriale af zink-koncentrat skal udskibes ombord på to skibe, der på skift skal sejle hver tre ture hen over en kort periode på en måned eller to.

Manglende tilladelse

Endnu er det dog ikke lykkedes Ironbark at få et skib ind til selve projektområdet ved Citronen Fjord. Selskabet hyrede i 2018 det det isforstærkede malmskib Nunavik fra canadiske Fednav til at sejle til området for at demonstrere over for investorerne, at ruten var egnet til kommercielle operationer. Missionen lykkedes dog kun delvist, idet skibet vendte om allerede ved mundingen til Frederick E. Hydes fjord.

