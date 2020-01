Ironbark fokuserer på Citronen Fjord

Redaktionen Søndag, 12. januar 2020 - 14:08

I september 2019 overtog Michael Jardine direktørstolen fra Jonathan Downes, der siden 2007 har tegnet det australske selskab Ironbark, der efterforsker zink- og blyforekomster i Grønlands nordøstligste hjørne. Senest har selskabet tilbageleveret syv efterforskningslicenser heraf tre i Citronen Fjord, tre i Mestersvig og én i Washington Land.

Returneringen viser ifølge den nye direktør, at selskabet fremadrettet fokuserer al energi på området i Citronen Fjord, hvor selskabet har en udnyttelsestilladelse.

Tilbagelevering af efterforskningslicenser betyder, at Ironbark sparer omkring 18 millioner kroner om året. Penge, som kan bruges på at udvikle mineprojektet i Citronen Fjord.

Tilbage i 2020

Udover Michael Jardine, der har en baggrund i fi nansverdenen med fokus på minesektoren, så er Fred Hess også udpeget som ny formand for Ironbark . Fred Hess har 35 års erfaring med komplekse mineprojekter, og har blandt andet været ansat som CEO for mineselskabet PanAust og Aeon Metals.

- Sammen har vi fokus på at bygge videre på det fremragende efterforskningsarbejde, som Ironbark har udført ved Citronen Fjord i Grønland. Vi skal nu se nærmere på, hvordan projektet er positioneret i markedet, der forbliver et udfordrende miljø for små mineselskaber, der udvikler store projekter, siger Michael Jardine, der er i gang med at lægge en detaljeret plan for, hvordan selskabet skal skaffe den nødvendige kapital til projektet.

