Iran: Salman Rushdie og hans støtter var selv ude om angreb

Ritzau Mandag, 15. august 2022 - 07:07

Den 75-årige forfatter Salman Rushdie er selv ude om, at han fredag blev angrebet ved et arrangement i New York.

Sådan lyder beskyldningen mandag fra udenrigsministeriet i Iran.

- Med hensyn til det her angreb så mener vi ikke, at man kan beskylde og fordømme andre end Salman Rushdie og hans tilhængere, siger udenrigsministeriets talsmand, Nasser Kanani.

Han afviser samtidig "kategorisk", at Iran stod bag angrebet.

Det er Irans første officielle reaktion på angrebet, der fandt sted fredag.

Her blev Salman Rushdie angrebet, da han skulle til at tale ved en litterær begivenhed i den amerikanske delstat New York.

Meldingen var søndag, at hans tilstand endnu var kritisk, men at han ikke længere får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det er mandag stadig uklart, hvad motivet bag angrebet var.

Salman Rushdie har dog i årevis haft en fatwa, en islamisk dødsdom, hængende over hovedet. Det skyldes udgivelsen af bogen "De Sataniske Vers", som mange muslimer fandt stødende og blasfemisk.

Det var Irans præstestyre, der i 1989 udstedte dødsdommen over ham. Siden da har Rushdie tilbragt mange år i skjul og under politibeskyttelse.

De seneste år har Rushdie boet i New York.