Ippiarsuk fjerner dørlås efter Ombudsmandens besøg

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 31. oktober 2023 - 08:53

Et hold af medarbejdere fra Inatsisartuts Ombudsmand har været på inspektion i pleje- og aktivitetscenteret for ældre Ippiarsuk i Nuuk.

Under inspektionen konstaterer holdet, at der er sat en dørlås i en af afdelingerne. Forklaringen fra medarbejderne på Ippiarsuk er, at forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq har bebudet at få sat en dørlås op for at undgå, at en dørsøgende beboer ikke går fra centeret uden overtøj.

Flere borgere i Nuuk har nemlig tidligere anmeldt en beboer fra demensafdelingen vandre rundt uden overtøj.

- Medarbejderne oplyste ligeledes, at den omtalte beboer blev meget aggressiv og urolig, når døren var låst, og at beboeren havde givet udtryk for, at beboeren følte, at pågældende ”var i fængsel”. Medarbejderne havde på den baggrund haft døren åben i nogle dage, hvilket syntes at give beboeren mere ro og tryghed, lyder det i inspektionsrapporten.

Imod lov og regler

Det er Gedion Jeremiassens første udgivelse af en rapport siden hans indsættelse som Ombudsmand. Selve inspektionen er dog foretaget under Vera Leths virke som Ombudsmand i juni 2023.

- Det er min vurdering, at de to skudrigler og sikkerhedskædelås på døren til afdelingen Tikitaq på Ippiarsuk har karakter af en egentlig aflåsningsmekanisme. Magtanvendelsesloven indeholder ikke hjemmel til at opsætte aflåsningsmekanismer ved yderdøre. Det er min vurdering, at døren ind til afdelingen har karakter af en yderdør, da det er den eneste dør ind og ud af afdelingen, lyder vurderingen fra Ombudsmand Gedion Jeremiassen.

- Jeg finder det dog yderst kritisabelt, at kommunen har opsat låse på døren til afdelingen, uden at have hjemmel hertil i magtanvendelsesloven.

Kommunen har under udarbejdelsen af rapporten oplyst Ombudsmanden, at dørlåsene igen er fjernet.

Bekymret over manglende samarbejde

Ombudsmanden har i sin rapport peget på flere andre bekymrende forhold. Ippiarsuk benytter rengøringsmidler med dufte, selvom pleje- og aktivitetscenteret tidligere har anmodet om uparfumerede midler til kommunen, der indkøber produkterne.

Kommunen har endvidere lavet en aftale i forhold til madvarer, hvilket gør, at beboere ikke får tilberedt grønlandsk mad. Og flere radiatorer er fjernstyret fra Danmark, hvilket har resulteret i manglende varmt vand i perioder.

- Jeg finder ledelsens beskrivelse af samarbejdet med forvaltningen i kommunen vedrørende overstående punkter bekymrende. Jeg finder det især bekymrende, at nogle af beboerne ikke har mulighed for at justere temperaturen i deres værelse, samt at Ippiarsuk i perioder ikke har varmt vand, lyder Ombudsmandens vurdering.

Kommunen har under udarbejdelsen af rapporten oplyst, at der nu er igangsat undersøgelser for at løse udfordringerne. Derfor tager Ombudsmanden kommunens bemærkninger til efterretning, og foretager ikke yderligere på de punkter.

Ombudsmanden skriver dog også, at han overordnet har et positivt indtryk af Ippiarsuk som en institution, hvor ledelsen viser stort engagement, og at ledelsen og medarbejderne ønsker at give beboerne den bedst mulige pleje og omsorg.