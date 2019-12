iPad-projekt er løbet ind i problemer

Jette Andersen Onsdag, 25. december 2019 - 16:09

Det har blandt forældre vakt undren, at de har skullet underskrive en aftale, hvor de bliver gjort erstatningsansvarlig for iPads, som skolerne uddeler til elever ved Kivitsisa-projektet, der er et fælleskommunalt projekt.

De mange iPads er nemlig kommunens ejendom som en skolebog for eksempel er det, og flere forældre har udtrykt bekymring for, hvad projektet pludselig kan komme til at koste dem, hvis deres barn kommer galt afsted.

Juraen granskes

Skoledirektør Helene Broberg Berthelsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at skoleforvaltningen er ved at granske de juridiske forhold om erstatningspligten.

- Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at reetablere og kigge forældrekontrakten igennem samt ansvarsfordeling derom. Vi påtænker at sætte en forældregruppe sammen med Forvaltningen for skole og børn,for at finde den bedste løsning for vore elever og givtig forældresamarbejde og meget mere klare ansvarsfordelinger. Der er ingen tvivl om, at vi skal kigge på vore rammer for iPad brug, som lovmæssigt også skal hænge sammen med folkeskolens lovrammer.

Sager i Danmark

I Danmark har man i folkeskolerne opereret med iPads til skoleundervisning i flere år. Og ud fra en kendelse fra Ankenævnet for Forsikring i 2015, kan man se, at ”skolen hænger på en regning ved skader eller tyveri af udlånt elektronik, altså hvis for eksempel en iPad går i stykker ved et uheld”, skrev folkeskolen.dk dengang. Og det er uagtet, at forældrene har underskrevet en forældrekontrakt, som den Kommuneqarfik Sermersooq har uddelt til forældrene, hvor der står, at forældre tager ansvaret for iPad’en, hvis den skulle gå i stykker.

Flere forældre i Nuuk blev først bekendte med den del, da kontrakten blev udleveret. Det resulterede i hvisken i krogene, hvor forældrene spurgte sig selv, om de skulle lade være med at underskrive kontrakten og gå igen. Uden en skole-iPad til barnet.

- Det er en anden sag, hvis eleven har ødelagt skolens udstyr med vilje – det vil sige selv er skyld i skaden – så kan man godt blive gjort erstatningsansvarlig, siger Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen til folkeskolen.dk.

Om projektet

Kivitsisa er blevet støttet med 50 millioner kroner af Hempel Foundation, The Velux Foundations, A.P. Møller Fonden, Oak Foundation og det overordnede formål er at forbedre læringsniveauet i folkeskolen. Hvis forældrene har skrevet under på en forældrekontrakt.