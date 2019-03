Inviteret til stor turnering: Ungdomslandshold søger økonomisk støtte

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 15. marts 2019 - 16:21

I juni spilles 'Futsal week summer cup U19 2019' i Kroatien, hvor flere lande er blevet inviteret til at deltage ved turneringen.

Det grønlandske futsal-landshold er inviteret til turneringen, oplyser landstræner David Janussen til Sermitsiaq.AG.

Håb om opbakning

Men der er bare et problem, for holdet mangler midler til at tage til Kroatien.

- Vi har selv 100.000 kroner, men vi mangler stadig omkring 200.000 kroner til rejsen, og det afhænger af, om vi skal rejse via Keflavik eller København, siger han, der håber, at landsholdet vil få en opbakning fra forskellige sponsorer. Ved turneringen vil der også være en stor konference om sporten futsal.

Hvis det lykkedes for holdet at indsamle penge, rejser 14 spillere til Kroatien.

Enestående mulighed

Landstræneren for ungdomslandsholdet siger, at det er en enestående mulighed for det talentfulde grønlandske hold.

- Landsholdet er under en stor udvikling, og vi skal også deltage ved Nordic Cup i Finland til december for første gang. Invitationen fra Kroatien viser, at der er interesse for vores landshold i udlandet, og denne deltagelse vil uden tvivl være med til at motivere, videreudvikle og styrke holdet, for vi skal kunne måle os til de andre lande, om hvor vi virkeligt står fodboldmæssigt. Og det hele handler ikke kun om fodbold, for det handler om forebyggelse, lyder det fra David Janussen.

Den internationale ungdomsturnering sker fra 16. juni til og med 23. juni.

Se hans opslag på Facebook her: