Mine-investorer: Grønland mere attraktiv

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. februar 2020 - 07:01

Få dage før verdens største messe for mineindustrien åbner i Toronto, hvor Grønland vil være til stede med repræsentanter fra råstofdepartementet, politikere og erhvervsfolk, viser en ny undersøgelse, at Grønland er blevet mere attraktiv med hensyn til fremtidige investeringer, set med mineselskabernes øjne.

41. plads

I 2018 blev Grønland placeret som det 63. mest attraktive land at investere i, når det gjaldt råstof- og mineralaktiviteter. I 2019 formåede Grønland at kravle 22 pladser frem på indekset og landede dermed på 41. pladsen ud af 76 mulige provinser, stater og lande fra hele verden.

Det positive fremskridt blegner dog, hvis man sammenligner placeringen med Fraser Institutes undersøgelse tilbage i 2013, hvor Grønland indtog en 7. plads ud af 112 mulige.

Geologi og politik

Placeringen er et resultat af to andre indekser, hvor den ene vurderer, hvor stor tiltrækning de geologiske forekomster er, mens den anden er en måling over virkningerne af det pågældende lands politik og holdninger til efterforskningsaktiviteter.

På det politiske barometer indtager Grønland en placering som nummer 48 mod en placering som 69 året før. Ser man derimod på det geologiske potentiale af forekomster er Grønland placeret på en 36. plads, hvilket er 18 pladser bedre end i 2018.

Mangel på uddannet arbejdskraft

I den 80 sider store undersøgelse bliver det noteret, at Grønland har svært ved at levere den fornødne uddannede, arbejdskraft til minesektoren, hvilket trækker landet ned i undersøgelse. Desuden er der uoverensstemmelser i det lovgivningsmæssige materiale.

En direktør fra et efterforskningsfirma har fundet det nødvendigt at komme med en kritisk kommentar i forhold til de mange spørgsmål, der stilles i undersøgelsen:

- Der er mangel på gennemsigtighed i råstofdepartementet, hvilket skaber usikkerhed for investorer, skriver den anonyme deltager i undersøgelsen.

De topper listen

Det er landene Vestaustralien, Finland, Nevada, Alaska og Portugal, der indtager toppen af totalindekset, mens Tanzania skraber bunden. Det er i øvrigt første gang, at en canadisk provins ikke er placeret på top 10 listen over de mest attraktive mineområder i verden.

Undersøgelsen blev gennemført fra 20. august til 8. november 2019. 2.400 var inviteret til at deltage i undersøgelsen og man fik 263 til at afgive svar på de mange spørgsmål, der endte med at dække over 76 provinser, stater og lande. Året før indgik 83 områder i undersøgelsen.

Fraser Institute bemærker i en note, at Grønland var en af de lande, hvor der var mellem fem og ni svar på en eller flere af spørgsmålene, der blev stillet i undersøgelsen.