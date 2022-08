Investerer millioner i forskertalenter

Anders Rytoft Mandag, 22. august 2022 - 14:30

Det yngre segment i forskningsmiljøet har fået en saltvandsindsprøtjtning.

Gennem en ny finansieringsaftale med Grønlandsbankens Erhvervsfond og Royal Greenland har Grønlands Forskningsråd uddelt 11,6 millioner kroner til forskeruddannelse og udvikling af yngre forskertalenter.

Den nye aftale sikrer finansieringen af fire ph.d.-stipendier og to postdoc-stipendier i 2022, hvilket er det hidtil højeste antal stipendier, rådet har uddelt.

Og det glæder formand for forskningsrådet Josephine Nymand:

- Grønland har nu og fremover brug for nye forskere til at føre forskningen videre i både den offentlige og private sektor. Det forudsætter et stærkt forskningsmiljø, som kun trives, hvis der går en strøm af unge mennesker gennem det, og det kræver langsigtet investering i forskeruddannelse og udvikling af forskertalenter.

Langsigtet investering

Ifølge rådsformanden er en langsigtet, offentlig og privat investering i forskning og forskeruddannelse med til at skabe grobund for udvikling, innovation og vækst.

Josephine Nymand mener, at virksomheders evne til at producere, absorbere og omsætte viden til kommercielle løsninger i høj grad afhænger af medarbejdernes kvalifikationer.

- Erhvervslivets adgang til højt kvalificeret arbejdskraft kan bidrage til virksomheders innovationsevne. Med ph.d.- og postdoc-stipendierne er vi med til at sikre, at landets unge mennesker kan få en af de bedste uddannelser, der overhovedet gives, og det hjælper Grønland, siger hun.

Artiklen forstsætter under listen med forskere.

Fire ph.d.-stipendier går til:

Ninni Olsen Jeremiassen, der vil undersøge nedbrydningsprocesser af bly, zink og flour fra mineaffald fra Ivittuut minen i Sydgrønland. Ph.d.-projektet udføres ved Århus Universitet og i samarbejde med Grønlands Naturinstitut.

Birthe Eriksen, der vil undersøge unge og voksne, tidligere udsatte for overgreb, og deres møde med uddannelsessystemet. Ph.d.-projektet udføres ved Ilisimatusarfik.

Sanne Broberg, der vil undersøge muligheder for udvikling af den terapeutiske behandling og forebyggelse af psykosociale udfordringer i Grønland, gennem nye tilgange og metoder der er forankret i den grønlandske kultur. Ph.d.-projektet udføres ved Ilisimatusarfik og Roskilde Universitet.

Natacha Leininger Severin, der vil undersøge årsagerne til ”Jelly”-fisk og kvalitetsforringelser i hellefiskeråvaren, samt undersøge teknologiske initiativer til at optimere forarbejdning og økonomisk udnyttelse af hellefiskeråvaren. Ph.d.-projektet udføres ved Københavns Universitet i samarbejde med Ilisimatusarfik, DTU Aqua, Grønlands Naturinstitut og Royal Greenland.

To postdoc-stipendier går til:

Daniel Estévez-Barcia, som skal undersøge genetiske forskelle mellem uden- og indenskærs hellefiskebestande i Grønland. Projektet udføres ved Grønland Naturinstitut og i samarbejde med DTU Aqua.

Ninna Karsbæk Senftleber, som undersøger genetisk laktoseintolerans, og hvorfor grønlændere, som ikke kan tåle sukker, har lavere risiko for livsstilssygdomme end andre mennesker. Projektet er i gang og udføres ved Steno Diabetes Center Grønland.

Udvikling af grønlandsk forskningskompetence

2022 er det syvende år, rådet har uddelt ph.d.- og postdoc-stipendier til nye og yngre forskertalenter.

- Udviklingen af den forskningsfaglige kompetence i Grønland er godt på vej. Ved Ilisimatusarfiks ph.d.-skole har vi set antallet af ph.d.-studerende stige fra 18 til 35 de sidste fem år, hvilket vidner om en talentmasse i grønlandsk forskning. Det er glædeligt at se, at de yngre forskere brillierer med fremragende projekter, som er med til at forny og styrke grønlandsk forskning, siger Josephine Nymand.