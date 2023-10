Inussuk er nu i Pituffik Space Base

Jensine Berthelsen Søndag, 01. oktober 2023 - 15:45

Efter seks måneders forberedelse kan Inussuk A/S, der ejes af Permagreen Grønland og det amerikanske Vectrus Services Greenland, søndag gå igang med at servicere United States Space Force (USSF) om drift og vedligehold af Pituffik Space Base.

Det skal Inussuk lave på Pituffik Space Base: Facility Management (drift og vedligehold)

El og varmeforsyning samt vedligehold af kraftværket

Sundhedsydelser og drift af infirmeri

Brand og redning

Pladsledelse i form af forsyningsindkøb, lager- og brændstofstyring, logistik

og vedligehold af køretøjer, samt drift af autoværksted

Serviceledelse i form af kantinedrift, boligadministration, administration af​​​​​​fritidsaktiviteter, herunder drift af café og fitnesscenter

Drift af lufthavn og lufthavnsterminal samt lufthavnstaxi

Ikke-sikker kommunikation og IT

Udbedring af transportbelægning og grunde.

Grønland skal have stærkere tilknytning til basen

Administrerende direktør i Inussuk, Jeppe Bloch Steffensen, har store forhåbninger til sin og selskabets nye rolle som leverandør til USSF:

- Vi vil først og fremmest arbejde benhårdt på at levere den bedste service til vores

kunde. Men målet er også, at vi i Grønland får en stærkere tilknytning til basen. Derfor vil vi styrke inddragelsen af det lokale erhvervsliv i de opgaver, der skal løses. Men også øge indsatsen for at rekruttere både lokal arbejdskraft og lærlinge, fortæller Steffensen.

Inussuk, der har hovedkontor i Nuuk, har engageret sig i lokale forretningsnetværk samt i foreninger og skoler med henblik på at styrke forbindelserne på tværs.

- Vi fokuserer på, at den amerikanske tilstedeværelse skal komme hele det grønlandske samfund til gavn. Det vil vi arbejde for de kommende år, siger Jeppe Bloch Steffensen.

"Greenland First"

Inussuk A/S har et CSR-tiltag, nemlig ”Greenland First”. I forbindelse med det strategiske samarbejde mellem Permagreen Grønland og Vectrus Services Greenland, blev begrebet "Greenland First" lanceret:

- Her er fokus på at skabe gode relationer med de grønlandske fagforeninger, rekruttere lokalt, indgå partnerskaber med fagskoler samt igennem uddannelse og ansættelse at prioritere udviklingen af den lokale grønlandske arbejdsstyrke til et vedvarende og højt teknisk niveau.

- Foruden medarbejderudvikling og -uddannelse støtter vores ”Greenland First”-tiltag det grønlandske forretningsliv ved at prioritere grønlandske selskaber som underleverandører samt indkøbe materialer og leverancer fra grønlandske forhandlere, lyder det fra Inussuk A/S, der søndag officielt begyndte at servicere den amerikanske militærbase, Pituffik Space Base.