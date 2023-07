Inunnguaq evakueret på græsk ferieø: Det var som en katastrofefilm

Merete Lindstrøm Mandag, 24. juli 2023 - 11:44

En fortryllende ferie på den græske ø Rhodos blev omdannet til et mareridt for tusinder af turister, da en voldsom skovbrand brød ud og tvang dem til at evakuere. Branden har raset i fem dage og har endnu ikke kunnet bringes under kontrol, hvilket har skabt frygt og kaos blandt både turister og lokale indbyggere i de sydøstlige områder af øen.

En af de evakuerede turister er Inunnguaq Petrussen, der er på ferie med sin 12-årige datter. De havde glædet sig til at tilbringe seks dage på Rhodos og besøge både den gamle bydel i Rhodos by og Kiotari på den sydlige del af øen. Men deres ferieparadis blev pludselig forvandlet til et inferno af flygtende turister og kaos.

- Det føltes som en Hollywood-katastrofefilm, fortæller Inunnguaq Petrussen til Sermitsiaq.AG.

Sådan så det ud i horisonten lige før Innunguaq Petrussen og datteren blev evakueret fra deres hotel. Inunnguaq Petrussen

Lørdag morgen vågnede Inunnguaq og hans datter op til en uforklarlig rødlig sky, der dækkede himlen. Vejret havde ellers været fantastisk, så den mystiske himmel bekymrede dem. Lidt senere modtog de en alarmbesked på deres mobiltelefoner fra det græske ministerium om undtagelsestilstand udstedt af borgmesteren.

- Vi så røgskyer, men troede det var langt væk, indtil vi blev beordret til at evakuere. Vi var lidt forberedte, for vi havde pakket vores ting for en sikkerhedsskyld, da vi hørte om brandende på øen tidligere på ugen, men vi kunne aldrig have forestillet os, hvor dramatisk det ville blive.

Varmen var ulidelig

Mens de befandt sig et par kilometer udenfor Kiotari, indså Inunnguaq og hans datter, at skovbranden nærmede sig. Lørdag aften omkring klokken 22 blev det alvor på hotellet, hvor de befandt sig. Da Innunguaq Petrussen kom ud fra værelset var der en ansat der kom ham imøde og råbte at alle skulle ud nu. ”Tag hvad I kan og løb ud til parkeringspladsen” lød beskeden.

- Vi var heldige at få hjælp fra et belgisk par med en lejet bil, og sammen med hundreder af andre turister blev vi evakueret til et resort i Nord-Rhodos, fortæller Inunnguaq Petrussen.

Da de nåede frem til det nye ressort, blev der hurtigt fyldt op med mennesker og folk måtte sove, hvor de kunne finde plads på gulv og møbler.

- Vi var heldige at finde et par solsenge ved poolen, hvor vi fik nogle få timers søvn, men varmen var ulidelig omkring 45 grader. Det var næsten det værste.

Søndag fortsatte Inunnguaq og hans datter med at søge information om situationen. Frygten for at vende tilbage til det oprindelige hotel gjorde dem nervøse, så de valgte at tage tilbage til den gamle bydel i Rhodos, hvor de følte sig mere trygge.

Håber ikke turister svigter øen

På vej tilbage til hovedstaden oplevede de det hjerteskærende syn af det afbrændte landskab kilometer efter kilometer, hvor alt var sort og dødt.

- Det er svært at forstå, hvor voldsomt branden har været, og vi er taknemmelige for, at vi slap uskadte ud af det, siger Inunnguaq Petrussen.

- Samtidig er vi bedrøvede over at se, hvor meget af Rhodos, der er gået tabt. Jeg håber, at turisterne ikke vil lade skovbranden ødelægge deres indtryk af Rhodos, da sådan noget kan ske overalt i verden.

Efter en forvirrende dag søndag fik de mulighed for at booke et nyt hotel tæt på lufthavnen, og de rejser mod Danmark mandag aften som planlagt.