INUNA Podcast: Nyt samlingssted for grønlændere i Danmark

Mere end 100 mennesker var mødt op til en stor kaffemik i Holstebro i Midtjylland for at markere lanceringen af INUNA Podcast 28. februar.

Siden november, hvor det stod klart, at Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro skulle til at producere podcast på Grønlandsk, har projektleder Arnannguaq Gerstrøm arbejdet ihærdigt for at skabe rammerne for et auditivt samlingssted for grønlændere bosat i Danmark.

De næste tre år vil INUNA Podcast være epicenter for nærværende beretninger og fortællinger fra det grønlandske liv i Danmark, dets mangfoldighed og diversitet på tværs af generationer, lyder det i en pressemeddelelse.

Per Kap Bech Jensen, leder af Nordisk Teaterlaboratorium, og projektleder Arnannguaq Gerstrøm er ikke i tvivl om, at det er en stor opgave at oprette podcasten, men de vil med åbent sind, ydmyghed og nysgerrighed forsøge at understøtte grønlandsk identitet og sprog og skabe helt nye relationer mellem bosiddende grønlændere i Danmark via en insisteren på åben dialog og interaktion.

Et fællesskab

Mange tanker og intentioner er lagt i de fysiske rammer for INUNA Podcast og mulighederne for at kunne invitere folk indenfor. Lyden til INUNA bliver produceret i højden – i et tårn på Nordisk Teaterlaboratorium - som bliver et fysisk bindeled mellem optagelserne, klipningen og skyen, hvor INUNA udsendes fra.

- Vores intention med INUNA er at skabe og udvikle podcasten sammen med andre grønlændere bosat i Danmark. Vi kommer ikke og siger, sådan her skal hver detalje være. Det skal være et fællesskab, hvor der er plads til mange forskellige stemmer, siger Arnannguaq Gerstrøm.

Lanceringen i Holstebro har samtidig været et historisk tilbageblik, da det første Grønlandske Hus i Danmark var placeret i Danmarksgade her i Holstebro.

Podcasten blev lanceret med grønlandsk korsang af koret Kilitaq fra Skive, fællessang, taler fra blandt andre borgmester HC Østerby og teaterleder Per Kap Bech Jensen. Projektleder Arnannguaq Gerstrøm fremførte også det musiske tema for podcasten på tværfløjte, som hun selv har komponeret, akkompagneret af Kai Bredholdt fra Nordisk Teaterlaboratorium på akkordeon.