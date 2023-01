Inuksuk på vej til Pituffik

Redaktionen Fredag, 06. januar 2023 - 15:52

Servicekontrakten på Pituffik gik kort før jul til joint venture-selskabet Inuksuk A/S, der er ejet af det grønlandske entreprenørselskab Permagreen Grønland og det amerikanske Vectrus Services Greenland. De to selskaber ejer henholdsvis 51 procent og 49 procent af Inuksuk.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Aktiemajoriteten i Permagreen Grønland ligger hos det danske Per Aarsleff A/S, mens Vectrus Services Greenland er ejet af koncernen Vectrus, der servicerer amerikanske militærbaser over hele verden.

Nyt flag på basen

Vectrus Services Greenland har haft servicekontrakten på Pituffik siden 2017, men har ikke kunne byde på opgaven alene, da de ikke lever op til kravet i udbudsmaterialet om at være et grønlandsk eller et dansk selskab. Men sammen med Permagreen kunne de danne det grønlandske aktieselskab Inuksuk og byde på opgaven.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: