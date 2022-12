inuk Design modtager tysk designpris

Anders Rytoft Torsdag, 15. december 2022 - 14:50

inuk Design er blandt vinderne af en prestigefyldt tysk designpris, fortæller designer Liv Aurora Jensen.

Tilbage i maj modtog inuk Design en henvendelse fra German Design Award om, at godt design fortjener at bliver nomineret. Derfor indsendte Liv Aurora Jensen sit bud til konkurencen. I December blev hun så igen kontaktet.

Denne gang med nyheden om, at inuk Design er blandt vinderne af den prestigefyldte designpris Special Mention, 2023 i kategorien excellent product design, tabletop. En kategori, som indebærer et samlet bordopdækningsdesign, bestående af skærebræt, bordskåner og borddug.

Folk kan henvende sig fra hele verden og bede om at være med i den her konkurrence, mens en jury holder øje med designs i hele verden for at finde nominerede - og det er på den måde, at inuk Design er blevet fundet, oplyser Liv Aurora Jensen som er designeren bag inuk Design.

German Design Award oplyser, at de har vurderet flere tusind designs fra 60 forskellige lande, og derfor er Liv Aurora Jensen da også ydmyg over at blive udnævnt af jurien.

- Jeg havde virkelig ikke troet det, jeg tænkte, nej, det kan ikke passe, siger hun og griner: - Jeg var meget overrasket. Det er stadig ikke gået helt op for mig, men jeg er superglad.

Rejser til Tyskland

Liv Auroa Jensen håber, at inuk Designs produkter kommer ud på det internationale marked. Det har altid været drømmen, nemlig at produkterne bliver en eksportvare for Grønland.

- Det har vi sagt fra dag et. Jeg kan allerede sige, at en af de store designbutikker i Island har henvendt sig til mig. Det var faktisk før, at de vidste, at jeg havde vundet en pris. Men de er interesseret i at sælge inuk Designs produkter.

Designeren tager til Tyskland i februar. Her håber Liv Auroa Jensen, at hun kommer til at tale med nogle forhandlere, som kunne være interesseret i at sælge inuk Design produkter.

- Jeg håber, at prisen er med til at skubbe til, så vi kommer ud på markedet. Nu er vi blandt de internationale designere. Og det er helt vildt. Jeg reagerer sådan, fordi det, jeg tegner og fortæller gennem mine designs, det er den grønlandske kultur.

Liv Auro Jensen er overrasket over, at et land som Tyskland synes, at det er spændende.

- Jeg har kunder fra hele verden, som kan genkende sig i det her design. Det, synes jeg, er enormt spændende, fordi det er den grønlandske kultur, jeg viderefortæller.