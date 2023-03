Inuit i Alaska støtter olieprojekt

Redaktionen Torsdag, 30. marts 2023 - 16:47

Projektet hedder Willow (”piletræ”). Bag det står olieselskabet ConocoPhilips, der har fået lov til at bore på tundraen i det, der betegnes som USAs største uberørte naturområde. Det anslås, at der kan udvindes over 600 millioner tønder råolie her i løbet af en periode på 30 år.

Det skriver avisen AG.

Projektet har bred opbakning i Alaska, også blandt inuit i The North Slope Borough, NSB, i den nordlige del af staten, hvor olieudvindingen skal finde sted. Området er primært beboet af inuit og har en form for selvstyre.

- De fleste i NSB går ind for Willow. Ikke alle, men et temmelig stort flertal, siger Jimmy Stotts, der selv er født og opvokset på Alaskas nordkyst, og som i en lang årrække var tilknyttet Inuit Circumpolar Council, bl.a. som ICCs præsident i Alaska. Han er gift med Karo Heilmann fra Maniitsoq.

Stotts siger, at debatten om projektet er meget tilspidset og er blevet en sag udelukkende om penge kontra miljø.

Selv savner han, at det kulturelle aspekt af Willow tages op: - Det, der er af betydning for inuit, drukner i den meget sort-hvide diskussion, siger han. – Det er svært at holde fokus på det, der angår den oprindelige befolkning oppe nordpå.

