Inuit-forkæmper indsat som guvernørgeneral i Canada

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 27. juli 2021 - 10:00

- Min opfattelse er, at forsoning er en livsstil, sagde Mary Simon, da hun officielt blev Canadas 30. guvernør. Den første Inuk der nogensinde har haft embedet. Hun roste canadiernes medmenneskelighed og lovede, at hun vil bringe folk sammen, skriver CBC News.

Generalguvernøren er et specielt embede i Canada, hvor guvernøren er monarkens repræsentant i landet - i dette tilfælde Dronning Elisabeth.

Mary Simon er født og opvokset langt væk fra der, hvor hun skal sidde nu, og hun lovede, at hun vil arbejde for alle borgere i Canada.

- Jeg har hørt fra canadiere, der beskriver en fornyet følelse af mulighed for vores land og håber, at jeg kan bringe folk sammen, sagde hun i sin tale, da hun mandag blev officielt taget i ed som guvernørgeneral.

Qulleq tændes under, da Mary Simon blev generalguvernør i Canada Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Canada har brug for en som Simon

Mary Simon vil ikke kun bringe folk sammen, hun lovede også at bekæmpe klimaforandringer, være fortaler for mental sundhed og arbejde hen imod forsoning blandt oprindelige folk og andre borgere i Canada.

Premierminister Justin Trudeau er stolt af den nye guvernørgeneral:

- Snarere måles ægte lederskab i, hvad du gør for dem omkring dig. Det måles i en evne til at nå ud og opbygge en lysere fremtid for alle, ikke kun et par heldige, sagde premierministeren under den historiske begivenhed i Canada.

Mary Simon kommer fra bygden Kuujjuaq i Nunavik-regionen, og hun har ledet flere centrale organisationer, der arbejder for oprindelige folk i Canada, herunder ICC, Makivik Corp og Inuit Tapiriit Kanatami.

Se en del af hendes tale nedenfor: