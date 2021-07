Inuit-forkæmper får prominent canadisk embede

Thomas Munk Veirum Torsdag, 08. juli 2021 - 10:42

Canadiske Mary Simon er kendt som en mangeårig forkæmper og leder for oprindelige folk i landet.

I denne uge er hun som den første fra et oprindelig folk blevet udnævnt til generalguvernør i Canada.

- Jeg kan med sikkerhed sige, at min udnævnelse er et historisk og inspirerende øjeblik for Canada og et vigtigt skridt fremad på den lange vej mod forsoning, sagde Mary Simon i forbindelse med udnævnelsen ifølge CBC News.

Generalguvernøren er et specielt embede i Canada, hvor guvernøren er monarkens repræsentant i landet - i dette tilfælde Dronning Elisabeth.

Historisk skridt efter 154 år

Generalguvernøren udnævnes af dronningen men efter indstilling fra den canadiske regering, og premierminister Justin Trudeau præsenterede Mary Simon ved et pressemøde tidligere på ugen.

Her fortalte Trudeau, at dronningen havde accepteret indstillingen af Simon:

- I dag efter 154 år tager vores land et historisk skridt. Jeg kan ikke tænke på et bedre menneske til det.

- Det er kun ved at nå ud til de omkring os, det er kun ved at bygge broer mellem mennesker i nord og syd, i øst og vest, at vi virkelig kan komme videre, sagde Trudeau ifølge CBC News ved pressemødet.

Mary Simon kommer fra bygden Kuujjuaq i Nunavik-regionen, og hun har ledet flere centrale organisationer, der arbejder for oprindelige folk i Canada, herunder ICC, Makivik Corp og Inuit Tapiriit Kanatami.