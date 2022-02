inu:it får ny direktør

Merete Lindstrøm Tirsdag, 08. februar 2022 - 14:15

Klaus Karlshøj Poulsen har valgt at opsige sin stilling som administrerende direktør i inu:it for at søge nye udfordringer uden for virksomheden, det oplyser inu:it på sin Facebookside.

Klaus Karlshøj Poulsen har været ansat i inu:it i mere end 13 år, de seneste 2 ½ år som administrerende direktør.

Stifter og ejer af inu:it igennem 25 år Martin Gjødvad er ked af Klaus’ beslutning.

- Klaus og jeg har haft et tæt samarbejde igennem hele perioden, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Klaus tak for en stor og loyal arbejdsindsats for virksomheden, lyder det fra Martin Gjødvad.

Har arbejdet i Nuuk før

Den nye mand på posten er allerede fundet. Det bliver 42-årige Anders Hoffgaard, der er startet i virksomheden pr. 1. februar.

Anders Hoffgaard er ifølge sin LinkedIn profil uddannet HD i Økonomistyring, og han har de seneste to år været partner i Virksomheden Peak Warehousing ApS, som arbejder med digitalisering indenfor logistikbranchen.

Han har arbejdet ved Digitaliseringsstyrelsen her i landet fra 2011 til 2015, hvor han boede i Nuuk. Den nye direktør ser masser af muligheder for at vækst på det fundament, som virksomheden allerede har.

- Jeg er både stolt og ydmyg over muligheden for at komme til at stå i spidsen for inu:it, og jeg glæder mig til sammen med det stærke hold af medarbejdere i virksomheden til at bygge videre på den succes inu:it har opbygget, både i Grønland og i Danmark, udtaler den nye direktør.