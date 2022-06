Inuit Esport gør klar til første grønlandske turnering

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 23. juni 2022 - 15:54

Onlinespillere fra hele landet kan snart sætte sig ned foran skærmen derhjemme og dyste mod hinanden i spillet Call of Duty: Warzone.

Foreningen Inuit Esport, er klar til at trykke på start tirsdag den 28. juni, når den første grønlandske turnering i onlinespil løber af stablen.

I alt 12 har allerede meldt sig som medlemmer og tilmeldt sig turneringen, og foreningen er spændt på, hvor mange tilmeldte, der vil være, når turneringen skydes i gang.

- Alle fra Grønland, og alle, der kan forstå vores introvideo på vores side, kan være med til turneringen. Eneste betingelse er, at de skal være medlemmer i vores forening og har tilmeldt sig til vores turnering, fortæller formand for Inuit Esport, Emanuel Hansen Frederiksen til Sermitsiaq.AG.

Beredt på udfordringer

Emanuel Hansen Frederiksen oplyser, at de spillere der deltager til turneringen selv skal tage ansvar for at oplyse foreningen om deres resultater efter 90 minutters spil. Her er det vigtigt at spillerne oplyser om deres totale resultat, antal mål de har ramt og hvad tid og sted, de er i, i spillet.

- Vi har selvfølgelig moderatorer, der holder øje med, om resultaterne passer ved at tjekke oplysningerne i spillet. Men spillerne skal bære et stort ansvar ved selv at oplyse om resultaterne, siger Emanuel Hansen Frederiksen.

Foreningen erkender, at den første turnering vil være en forsmag på turneringslivet for onlinespillere i Grønland. Formanden forventer, at fremtidige dyster vil forbedres på grund af erfaringerne i den kommende turnering.

- Vi er selvfølgelig meget spændte på den kommende turnering og glæder os til at møde deltagerne online. Vi er beredte på eventuelle udfordringer og vil gøre vores bedste for at gennemføre turneringen, siger Emanuel Hansen Frederiksen.

1. præmien i turneringen er et pengepræmie på 5.000 kroner.