Inuit Ataqatigiit: Vores miljø-handlinger har konsekvenser

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 11. juni 2021 - 10:00

- Torskedød i ringe skader vores omdømme, det siger IA's miljøordfører, Pipaluk Lynge-Rasmussen.

En video af tons vis af døde torsk i bure er blevet delt på Facebook. Royal Greenland oplyser på sin hjemmeside at det handler om seks fiskere i Sisimiut og en enkelt i Maniitsoq-området der oplever fiskedød i de netbure og bundgarn, som benyttes til at fiske torsk. Hvad døden skyldes undersøger Royal Greenland nu nærmere, lyder det.

- Der er tale om et sjældent fænomen. Vi har ikke før oplevet så mange bure og traditionelle bundgarn med døde torsk indenfor så kort en tidsperiode. Det er højst et til to bure om året hvor vi har oplevet døde torsk, siger driftschef for Torsk og Krabber hos Royal Greenland, Sten Sørensen.

Pipaluk Lynge-Rasmussen, vil nu have politisk indblanden i sagen.

- Inuit Ataqatigiit ser torskedød i ringe som beklageligt og sørgeligt. Da fiskeri er det bærende element i vores økonomi og erhvervsliv, er det vigtigt at vi står i stærkt internationalt. Torskedød i ringe skader vores omdømme, siger Pipaluk Lynge-Rasmussen (IA), som også er kendt for at være klimaaktivist.

Hun opfordrer Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst om at finde frem til en løsning, og opfordre til, at Aqqaluaq B. Egede skal sikre at lignende ikke gentager sig.

- Hvis vi skal udvikle et bæredygtigt fiskerierhverv, er det et must at være opmærksomme på vores miljø omstilling på alle niveau. Inuit Ataqatigiit mener, at vores forfædres eksistensgrundlag, nemlig at værne om naturen og dyrene er et værktøj vi kan benytte os af i resten af verden som et salgsinstrument og at vi i fællesskab som samfund må tage ansvaret for, afslutter Inatsisartut-medlem, Pipaluk Lynge-Rasmussen.