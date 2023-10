InuaCare vinder iværksætterpris

Kassaaluk Kristensen Fredag, 27. oktober 2023 - 08:48

Kvinderne bag InuaCare, Pipaluk Nielsen og Anne Mette Skourup Nielsen, fra Qaqortoq, modtager årets iværksætterpris af Grønlandsbanken. Det meddeler banken i en pressemeddelelse.

- Pipaluk og Anne Mette har med deres virksomhed InuaCare formået at skabe et grønlandsk hudplejebrand, der bygger på arktiske planter og urter, der håndplukkes i de grønlandske fjelde og derefter bearbejdes i eget laboratorie, skriver Grønlandsbanken i sin begrundelse for pristildelingen.

Grønlandsbankens Erhvervsfond uddeler hvert år en iværksætterpris, hvor der medfølger 25.000 kroner. Prisen går til personer eller virksomheder, som har vist særlig handlekraft, engagement og bemærkelsesværdigt initiativ.

Bæredygtig lokalt produkt

- Historien om Inuacare viser iværksættertiltag, hvor virksomheden sætter fokus på bæredygtighed både hvad angår indsamling af planter og urter i naturen og i udviklingen af emballageprodukter i form af flasker af genbrugsplast, æsker og labels i genanvendte fibre, skriver Grønlandsbanken.

Familievirksomheden er etableret i 2014, og har siden vokset sig større med flere leverancer til forskellige byer i Grønland. Samtidig arbejder virksomheden med at udvikle deres markedsføring, så deres hudplejeprodukter fremover kan sælges i andre lande.

- Inuacare tjener til inspiration for andre iværksættere i Grønland, og med Erhvervsfondens iværksætterpris 2023 ønsker vi at give en opmuntring til at fortsætte det gode arbejde med at søge nye veje og forsøge at komme videre ud i verden med deres produkter, lyder det.

Det er Grønlandsbankens direktør, Martin Kviesgaard, der på vegne af erhvervsfonden, som overrakte prisen til InuaCare.