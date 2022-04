Inuacare nomineret til Danish Beauty Award

Redaktionen Søndag, 17. april 2022 - 13:02

Et grønlandsk beautyprodukt, Inuacares Asiaq Extra-Care Balm, er nomineret til Danish Beauty Award 2022.

Det oplyser Inuacare på sin Facebookside.

- Vi jubler og er så stolte over at kunne fortælle jer, at vores Asiaq Extra-Care Balm er blevet nomineret i kategorien ”Care & Protect” ved Danish Beauty Award 2022, skriver Inuacare.

Produktet er et af Inuacares mest sælgende produkter på deres hjemmeside. Inuacare brander Asiaq for at være rig på håndplukket grønlandsk post, arktisk timian, honning og sheasmør.

Asiaq Extra-Care Balm er en fed crème, der anvendes til tør hud.

Asiaq Extra-Care Balm er blandt de fem nominerede. Vinderne af priserne bliver annonceret den 29. april 2022.

InuaCare er et grønlandsk hudplejebrand, der anvender vilde håndplukkede grønlandske planter og urter i udviklingen af sine produkter.