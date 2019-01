Intet vand i hanerne

Asger Søndergaard Nielsen Onsdag, 02. januar 2019 - 14:14

De seneste dage er der ikke kommet vand ud af hanerne i Kullorsuaq. Det skriver Nukissiorfiit i en pressemeddelelse. Overfor Sermitsiaq.AG uddyber forsyningsselskabet i et skriftligt svar, at man ikke ved, hvornår der igen kommer til at være rindende vand i hanerne i bygden.

- Vi arbejder på at få genetableret forsyningen i Kullorsuaq hurtigst muligt, så borgerne igen kan hente vand ved taphusene. Vi skal dog først have fragtet personale og reservedele frem til Kullorsuaq, hvilket kun kan ske med helikopter. Der er dog en del udfordringer med helikopterflyvninger i området, så vi kan endnu ikke svare på, hvornår vandforsyningen er genoprettet, skriver Sune Tougaard, chef for ledelsessekretariatet.

Skader på pumpen

Den 27. december blev der opdaget skader på vandpumpen i Kullorsuaq. Skaderne er formentlig forårsaget af et dyr. Under udbedringen af skaderne frøs vandet i vandledningen og det betyder, at der ikke kan komme vand ned til bygden.



Efterfølgende har pres fra sne knækket vandledningen, og det gør reparationen yderligere kompliceret oplyser Nukissiorfiit.

I mellemtiden må borgerne i Kullorsuaq klare sig uden vand i hanerne.

- Hos Nukissiorfiit er vi bekendte med, at borgerne i Kullorsuaq smelter sne og is til drikkevand. Når man gør det, er det naturligvis vigtigt at borgene koger vandet inden det drikkes, skriver Sune Tougaard.