Intet skib til Nordgrønland

Walter Turnowsky Mandag, 06. januar 2020 - 14:55

Et skib er ikke løsningen på problemerne med uregelmæssig transport i Nordgrønland, mener Naalakkersuisut. Det fremgår af et svar på et §37-spørgsmål fra Pele Broberg (PN). Han vil gerne vide om man har planer om at indchartre større både, for at afhjælpe de trafikale problemer i Nordgrønland, mens der ikke er is på havet.

- I forbindelse med den årlige irregularitet ved helikopterflyvning i mørketiden, er der forlydender om passagersejlads nu foretages med joller, da der endnu ikke er islæg. Befolkningen skal sikres bedst muligt under alle omstændigheder, lyder begrundelsen for spørgsmålet.

Men der kommer ingen både, fastslår naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S).

- Nordgrønland betjenes i dag kun med helikopter og fly. Naalakkersuisut har ingen planer om at indchartre en større båd til juletrafikken, da der er stor usikkerhed om sådan en vil kunne gennemføres efter hensigten, hedder det i svaret.

Pele Broberg vil også gerne vide om man vil gøre noget ved de uregelmæssige flyvninger.

- Naalakkersuisut arbejder kontinuerligt med alle de relevante aktører på området for at optimere helikoptertrafikken i mørketiden, hedder det i svaret.

- Regler for mørkeflyvning er sat af hensyn til sikker rutetrafik. Når der er tale om evakueringer og SAR operationer gælder et andet regelsæt. Naalakkersuisut kan derfor ikke genkende kritikken om at mørkeflyvningsreglerne påvirker borgernes sikkerhed, da reglerne netop har til hensigt at øge sikkerheden i mørketiden.