Intet nyt fra vestfronten

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 22. april 2021 - 14:00

Magtskiftet i USA – fra Donald Trump til Joe Biden – var årsag til, at flere medlemmer af Folketingets Grønlandsudvalg var spændte på, hvad den amerikanske konsul ville kunne fortælle på et møde i går, hvor han havde foretræde for udvalget sammen med to af sine medarbejdere.

- Men udbyttet var beskedent, og der faldt ikke bomber af den store nyhedsværdi, oplyser IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

Mellemfolkeligt samarbejde

Aaja Chemnitz Larsen rejste flere spørgsmål, der vedrører samarbejdet på det mellemfolkelige plan såsom turisme, studenterudveksling og råstoffer, hvor flotte hensigter har ventet på at blive realiseret, da fokus har været at få en aftale på plads vedrørende Thule Air Base.

Der var for det grønlandske folketingsmedlem ingen tvivl om, at amerikanerne nu vil afvente at få en dialog med det nye Naalakkersuisut, før man vil løfte sløret for eventuelle nye og konkrete initiativer.