Intet Nuuk Marathon i 2021

I løbet af foråret har løbeklubben NAAPE i Nuuk været usikker på om Nuuk Marathon 2021 kunne gennemføres efter sommerferien i forhold til genåbningsplanen.

Løbet var planlagt til at finde sted 7. august, men der har været for mange usikkerhedsmomenter i forhold til at trykke på den store startpistol for at gennemføre et internationalt Nuuk Marathon.

Det oplyser Kim Godtfredsen fra NAAPE til Sermitsiaq.AG.

I 2020 blev løbet også aflyst på grund af situationen omkring corona-restriktioner og usikkerhed om sponsoraftaler.

Nu arbejder arrangørerne på, at løbet kan vende tilbage i en fornyet udgave i 2022, lyder det fra Kim Godtfredsen:

- Der skal være tid til at forberede til næste år, og løbeklubben satser på at nyskabe løbet til et marathonløb og en marathonstafet med 2,4 eller 8 løbere. Vi inviterer idrætsklubber, virksomheder og det offentlige til at deltage i arrangementet næste år. Derudover offentliggøres arrangementet i internationale løbsite med direkte invitation til internationale løbere, skriver Kim Godtfredsen.

NUUK MARATHON 2022 er planlagt til at finde sted 13. August 2022