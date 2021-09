Interview: Hun valgte sin drøm fra

Paornánguak Kleist Tirsdag, 07. september 2021 - 16:09

At flyve rundt omgivet af skyer havde været Mitdlarak drøm, siden hun var barn. Året var 2009, da hun valgte at skyde pilotuddannelsen ned efter at have taget testen.

- Der var mange ansøgere. Fem skulle på optagelsesprøve, og kun to ville blive optaget. Jeg søgte også ind på Samfundsvidenskab på Ilisimatusarfik for at komme i gang med en uddannelse. Min interesse blev vakt, så jeg valgte pilotuddannelsen fra, fortæller Mitdlarak om sin vej ind til den akademiske verden.

Det siges, at tradition for uddannelse i familien er med til at opdrage børn til at få en akademisk uddannelse. Hun er ligesom rigtig mange grønlændere den første i familien, som har fået en højere uddannelse.

Hun har i dag titel af ph.d. En titel hun fik, da hun forsvarede sin ph.d.-afhandling om folkeskolen i marts 2021. Her har hun undersøgt og diskuteret om værktøjer og arbejdsmetoder tager udgangspunkt i udvikling eller driftsresultater i driften, arbejdsgangene og udformningen af folkeskolerne.

