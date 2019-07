Interviewpersoner efterlyses i Østgrønland

Redaktionen Torsdag, 11. juli 2019 - 12:02

Det er Daniela Chimirri fra Aalborg Universitet og Naja Carina Steenholdt fra Ilisimatusarfik og Aalborg Universitet, der i dag og frem til 18. juli er på feltarbejde med hvert sit forskningsprojekt.

De besøger Kulusuk, Tasiilaq og om muligt bygderne omkring. Her håber de på at finde interesserede blandt befolkningen, som ønsker at deltage i interviews i deres projekter.

De to projekter

Daniela Chimirri forsker i turisme og samarbejde. Med sit forskningsprojekt ”Fællesskabssamarbejde som afsæt for turismeudvikling i Grønland” undersøger hun spørgsmålet om hvordan turisme i Grønland kan udvikles (med fokus på samfundsmæssig synsvinkel). Derfor skal projektet involvere så mange turismeaktører som muligt, og hun søger alle interesserede personer der arbejder i, har kendskab til eller har en mening om turisme-området.

Naja Carina Steenholdt forsker i livskvalitet og trivsel i Grønland. Med sit forskningsprojekt ”Perspektiver på livskvalitet og trivsel i Grønland” undersøger hun hvilke livsværdier den grønlandske befolkning har, og hvad grønlænderne mener, giver et godt liv. Hun søger derfor alle interesserede personer mellem 18 og 65 år og som ønsker at stille op til interview.

Du kan møde de to her:

Kulusuk 11.–13. og igen 17.-18. juli 2019

Tasiilaq 13.-17. juli 2019

Hvilken dag de skal til bygderne er endnu ikke fastlagt, men man er velkommen herfra at skrive til dem begge.

Feltrejse nummer to

Turen til Østgrønland er den anden feltrejse sammen for de to forskerstuderende. I foråret 2018 rejste de til Sydgrønland under samme formål. Der blev de taget godt imod af en imødekommende befolkning, og det håber de på er tilfældet igen i Østgrønland. Hvis man ønsker at vide mere eller komme i kontakt med dem, kan man sende en mail på chimirri@cgs.aau.dk eller naks@uni.gl.