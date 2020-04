Interview med dronningen: Mit Grønland

Marianne Krogh Andersen Mandag, 13. april 2020 - 09:57

Kommunikationsmedarbejderen nejer for Dronningen. En uniformsklædt medarbejder præsenterer mig for Hendes Majestæt, som allerede står klar til at sige goddag sammen med sin ivrigt logrende brune gravhund Tilia.

Vi befinder os i Christian IX Palæs højloftede rum, hvor Dronning Margrethe residerer. Jeg bliver budt indenfor i Dronningens bibliotek. Det er farverigt med stor broget blomsterbuket, dueblå, silkebetrukne møbler, sofa, to stole og bord. Biblioteket er indrettet som en hyggelig hule, foret med bøger fra gulv til loft. Mest kunstbøger, om blandt andet maleren Jens Juel, der er værker om mere moderne kunstnere, Weilbachs Kuntnerleksikon og en hyggelig lerfigur af en gravhund. Dronningen har en stor samling grønlandske bøger. De står et andet sted på slottet, fortæller hun.

Men der er alligevel grønlandske elementer. For Dronningen bærer en fin ring af ben, som hun har købt i Qaanaaq. Hendes øreringe med grønlandske sten, tegnet af Jens Rosing, var en bryllupsgave fra Grønland, som blev overrakt under regentparrets første besøg sammen i 1970.

Øverst på de høje reoler står en porcelænsfigur af en grønlandsk kvinde i nationaldragt sammen med en række figurer iklædt danske egnsdragter, som Dronningens farfar og farmor, Christian X og Dronning Alexandrine fik i sølvbryllupsgave.

Dronning Margrethe viser sig at være en sprudlende fortæller med klæbehjerne. Den snart 80-årige regent har en bred viden om en mængde emner, ikke mindst Grønland. Dronningen haler ubesværet detaljerede barndomsminder frem fra hukommelsen. Og her står Grønland stærkt i mindet. For hende var det et land fuld af eventyr – guf for barnefantasien.

Iskolde barndomsminder

Louis Rostock-Jensen var en af faderen, Frederik IX’s meget gode venner. De kendte hinanden tilbage fra ungdommen, da de begge var muntre søofficerer. Rostock-Jensen sejlede i 1923 som 24-årig med skibet Teddy til Nordøstgrønland for at bringe fangstmænd hjem og forsyne deres simple hytter med proviant. Det gik helt galt. Men den unge søofficer viste sig som en helt.

-Rostock-Jensen var min fars gode ven hele livet. Han sejlede til Østgrønland i et temmelig elendigt skib. Deres skib kommer til at sidde fast i isen, og til sidst bliver det skruet ned. De tilbringer så noget tid ude på isen, dage, uger – jeg kan ikke huske, hvordan det er med tiden. I hvert fald går isen yderligere i opløsning. Og så bliver de klar over, at nu må de altså se at komme i land for at redde livet. Og da var Rostock-Jensen, som var 2. Styrmand, den der havde det initiativ, der skulle til. Han sagde til folk: nu er det nu! Nu gør vi sådan og sådan.

-De kom ind lidt nord for Ammassalik, Tasiilaq, hvor de lå og havde virkelig, virkelig ingen mad tilbage. Det var i sidste øjeblik. Så møder de en lokal, en grønlænder fra området, der er på jagt og følger et bjørnespor, som kommer forbi det skær, hvor disse her mænd sidder.

Han får dem ført ind til et af de meget små udsteder i nærheden af Ammassalik. Bagefter når de alle til Ammassalik. De reddede alle sammen livet. Det var i høj grad på grund af Rostock-Jensen, som havde initiativet, selvom der var to om bord, som var højere i graderne.

-De måtte blive i Ammassalik vinteren over. Familien derhjemme anede ikke, om de var i live, for der var ingen telegraf i Ammassalik.

-Rostock-Jensen skrev så en beretning om sine oplevelser, som han har læst højt for mig.

Rostock-Jensen og hans kone tilbragte ofte julen sammen med os i jagthytten i Trend. Der gik han tur i skoven sammen med mig, da jeg var 10-12 år, og fortalte om Teddy-ekspeditionen. Jeg husker så tydeligt hans fortællinger om alle hans oplevelser og Grønland. Det var så spændende, fortæller Dronning Margrethe.

Bevæget Dronning

Dronningen er meget interesseret i Grønlands historie. Vi kommer også til at tale om Jørgen Brønlunds skæbne på Danmark-Ekspeditionen. Og om den nordgrønlandske katekets sidste rørende ord, nedskrevet i sin dagbog, lige før han dør af kulde, sult og udmattelse:

”Omkom 79 Fjorden efter Forsøg Hjemrejse over Indlandsisen i November Måned jeg kommer hertil i aftagende Måneskin og kunne ikke videre af Forfrosninger i Fødderne og af Mørket. Andres Lig findes midt i Fjorden foran Bræ (omtrent 2 1/2 mil). Hagen døde 15.11 og Mylius omtrent 10 Dage efter.”

Dronningen er tydeligt bevæget over dagbogsoptegnelserne fra den dødsmærkede mand, der alligevel havde styrke til at fortælle eftertiden, hvor de skulle lede efter hans kammeraters lig.

-Vi lærte meget om Grønland i skolen, da jeg var barn. Jeg mener også, at Jørgen Brønlunds brev var i en vores bøger. Det er meget, meget betagende, at Brønlund havde overskud til at skrive de linjer i sin dagbog. Det gjorde stort indtryk på mig. Jeg har sidenhen besøgt Jørgen Brønlunds grav i Nordøstgrønland.

Far kommer hjem

Dronning Margrethe har været i Grønland mange gange. Men tilbage i tiden var et kongeligt besøg uhyre sjældent og derfor noget helt særligt, da Dronning Ingrid og Kong Frederik IX besøgte Grønland i 1952.

Jeg har set på film, hvordan De og Deres to søstre står og tripper forventningsfuldt, fordi De glæder Dem til at modtage Deres far, som kommer hjem fra Grønland i 1952. Hvad husker De fra dengang? Hvad fortalte Deres far om Grønland?

-Vi var ved at gå ud af vores gode skind af bare spænding. Vi var vældig spændt på at få far hjem. Han havde jo sejlet hele vejen til Grønland med Dannebrog og hjem igen. Mor fløj til Grønland og var kun med på selve rejsen deroppe. Men mor tog til København fra Gråsten med os tre piger som en overraskelse for at modtage far. Vi vidste godt, han ikke vidste… og det gjorde det hele ekstra spændende!

Far var væk meget længe i Grønland. Vi fik telegrammer fra tid til anden om, hvordan det gik. Og vi sendte selv telegrammer.

-Da de så kom hjem, og man fik alle billederne og så filmen, og de viste alle gaverne – det var vildt spændende, plus vores grønlandske dragter, som vi også var meget optaget af.

-Jeg skal virkelig huske mig selv på, at jeg ikke selv havde været med deroppe, fordi vi hørte så meget fra far og mor og alle dem, der havde været med på turen. Vi så så mange billeder, at jeg virkelig skal huske mig selv på, at jeg VAR der faktisk ikke. Mine forældre var gode til at fortælle og vise billeder. Vi var meget optaget af Grønland hele det år, husker Dronningen.

Upernavik – første møde

Dronningens livlige gravhund, Tilia,, er hoppet op på skødet af regenten, hvor den ligger under det meste af interviewet, mens Dronningen med jævne mellemrum aer den småslumrende hund, der ser ud til at nyde tilværelsen.

Det er 60 år siden, De selv var i Grønland første gang. Hvad gjorde særligt indtryk?

-Jeg var kun 20 år gammel og rejste med far og mor. Det var en kæmpe oplevelse. Jeg var vanvittig optaget af, at skulle derop. Vi fløj til Søndre Strøm. Og sejlede videre derfra. Jeg kan huske, hvor spændende det var at sejle gennem Søndre Strømfjord. Det var pragtfuldt. Jeg kan huske farverne, fjeldenes formationer. Det er jo så skønt!

-Vi var inde og hilse på en grønlandsk familie, som fiskede ørreder. Det var spændende at opleve det.

-Fra Søndre Strømfjord gik vi nord over til Upernavik. Det var fantastisk. Jeg kan huske, vi kommer ind til Upernavik, og nogen peger: derinde er det. Jeg kunne kun se nogle store sten, indtil det gik op for mig, at byen lå ovenover stenene. Ganske få huse. Så småt var det dengang. Det var før lufthavnen.

-Det var virkelig fantastisk at komme til Upernavik. Der var masser af kajakker i vandet alle vegne, da vi sejlede ind. Det var mit første møde med Grønland.

- På vejen dertil så vi portugisiske dory-fiskere. Ud af morgentågen dukkede der sådan en lillebitte sort båd op med en lillebitte mand, som blæste i en konkylie for at sige, at her var han. Det var barske løjer.

-Vi sluttede vores rejse i Julianehåb, Qaqortoq. Man havde netop fundet redningskransen fra Hans Hedtofts forlis. Kransen blev afsløret i kirken. Det gjorde et voldsomt indtryk på mig. Jeg husker, hvordan min far og hans søofficer-venner havde talt meget om Hans Hedtoft. De syntes, det var meget voveligt at sejle med skib til Grønland om vinteren. De rystede på hovedet over det.

Prins Henrik betaget

Har De været overalt i Grønland? Hvad gjorde særligt indtryk?

-Jeg har selvfølgelig ikke været overalt, men mange steder. Alle de større byer og en del af de små steder. Jeg har været i Qaanaaq og besøgt alle de beboede steder, men ikke i bygder nord for Upernavik. Jeg har kun set Kullorsuaq, Djævelens Tommelfinger, fra skib.

Jeg har også været to gange i Qullissat, første gang mens minen stadig var i drift i 1960. Det var spændende. Jeg har også været der sidst, jeg var i Grønland, da Qullissat var blevet et sommerhussted.

-Jeg var også i Grønland i 1971, i 250-året for Hans Egedes ankomst. Vi var ude på Håbets Ø. Ih, hvor det regnede! Sikke et barsk og øde et sted. Jeg forstår godt, de flyttede derfra. Men det var interessant at komme der.

-I 1970 var jeg første gang i Grønland sammen med min mand. Der rejste vi ikke med Dannebrog, men sejlede op til Scoresbysund med et fragtskib fra Lauritzen. Der var næsten ingen is. Så vi oplevede ikke rigtigt, hvor svært det kan være på Østkysten. Vi var også i Ammassalik et par dage og fløj til Station Nord og Thule Air Base. Vi sejlede med inspektionsskib langs Vestkysten næsten helt ned til Kap Farvel. Vi blev fløjet med helikopter til det næst yderste kap før selve Kap Farvel. Det var ret fantastisk at stå dernede.

-Vi var rigtigt mange steder det år. Det var en stor oplevelse. Også for min mand. Han var fascineret. Han blev så betaget af Grønland. Det sagde ham noget lige med det samme. For ham har rejser til Grønland altid betydet kolossalt meget, fortæller Dronning Margrethe.

Mens hun fortæller så levende om store oplevelser i Grønland, buldrer det på slottets vinduer med kæmpestore hagl. Vi kikker ud af vinduet mod Amalienborg Slotsplads og ærgrer os begge over, at det ikke er sne.

Hjertelig venlighed

Hvis De skulle beskrive den grønlandske folkesjæl for en, der ikke kender landet, hvilke ord vil så falde Dem ind?

-Jeg ville begynde med at beskrive landet, som er så ufatteligt stort. Når man kommer her fra Danmark, hvor bjerg kun er bakke. Og hvor man kan se det, man nu kan, fra et muldvarpeskud, og så komme derop og kan se så utroligt langt, hvis det ellers er klart. Og så er fjeldene så høje. Jeg har altid syntes godt om at gå på sten og har gjort det meget. Og at se disse store, store landskabsformer, som tårner sig op og isen på toppen og sneen og drivis og isfjelde på vandet. Når vejret er smukt, er farverne så ubegribeligt flotte og landet er så stort, at man slet ikke kan fatte det herhjemme.

-Hvis jeg sidder på Marselisborg Slot og kikker ud over mod Mols, så virker det meget højt derovre på den anden side, for Aarhus Bugten er pænt bred. Men hvis det havde været grønlandske forhold, så ville de have set ud, som om Mols lå lige på den anden side af vandkanten. For Aarhus Bugten er ikke bredere end Vaigatet på det bredeste sted. Og der tårner bjergene sig altså op. Vaigat er sundet mellem Disko øen og Ilulissat. Jeg har altid syntes, at Vaigat var vældig flot.

-Jeg begynder med landskabet, fordi det er så kæmpestort og menneskene så små og så få i forhold til det enorme land. Jeg har ikke mødt andet end stor, stor hjertelig venlighed hver gang jeg har været i Grønland. Det har altid gjort et stort indtryk, hvor varm en modtagelse vi får alle vegne. Hvor søde folk er og glade for at se en.

Forældremøde

De var til et helt særligt forældremøde, da De besøgte Kronprins Frederik i Nordøstgrønland, mens han kørte 2800 km på hundeslæde sammen med nogle Sirius-kammerater. Hvordan var det at køre i hundeslæde sammen med Kronprinsen?

-Det var jo fantastisk, at han fik den mulighed. Det har betydet kolossalt meget for ham. For mig også, må jeg sige. Tænk det er 20 år siden – det kan jeg næsten ikke fatte. Der fik han mulighed for at komme meget tættere på Grønland, end nogen af os andre nogen sinde har fået.

-Den tid han tilbragte oppe i Qaanaaq, mens de gjorde sig klar til deres rejse, betød virkelig meget. De fulgtes de første otte-ti dage af turen med nogle fangere, som skulle på jagt. Det var en stor oplevelse for Kronprinsen. Senere hen gik de så nord og nordøst over. Der fik han virkelig oplevet det store, store, store Grønland.

Var De ikke lidt nervøs for, om det ville gå godt?

-Jeg vidste, det ville blive en fantastisk oplevelse. Jeg var egentlig ikke særlig nervøs for det.

-Enten er man mor til et par store drenge. Eller også dør man af skræk fra de var fem. Ha, ha. Da de var fem-seks år gamle, besluttede jeg, at det ville jeg altså ikke – dø af skræk.

- Så jeg tog det egentlig ret roligt. Jeg vidste, Frederik skulle på tur sammen med nogle mænd, han havde været i Frømandskorpset sammen med. De var tidligere Sirius-folk. Jeg vidste, at hvis et par gamle Sirius-folk ville have Frederik med, så var det fordi han duede. Og så var der ikke mere for mor at sige til det. Det var blåstemplingen.

-Han fik jo også en fantastisk oplevelse. Han har vandret meget langt – de sidder ikke ret meget på slæderne. Det meste af tiden dapper de af sted på ski ved siden af slæderne.

-Min mand og jeg var jo oppe lige og hilse på, da de lå i lejr nær Kap Morris Jesup. Vi fløj til Station Nord og blev så sat ned med en Twin Otter på kysten, hvor de her seks mand lå i lejr. De gav en kop kaffe, og vi havde lidt lækkert med hjemmefra.

-Vi fløj hjem igen til Danmark efter kort tid. Vi var meget spændte, da vi og andre pårørende tog imod de her seks mænd, som var blevet en del tyndere, da de ankom til Kastrup den 6.6. De havde haft en helt, helt fantastisk oplevelse, og de havde gennemført det fint alle sammen, fortæller Dronningen.

Dronningen sover i telt på isen

-Frederik vidste godt, at jeg har noget med ødemark og de store vidder. Så han sagde: mor du skal altså op og opleve det selv. Så i 2005 inviterede han mig på en lille tur på Østkysten, hvor vi fik lov at låne en af Sirius-slæderne og deres hunde. Kronprinsessen skulle have været med, men hun var gravid. Det første barn var på vej. Derfor blev det mig og en hofdame og en af hans Sirius-kammerater. Det var fem dage med hundeslæde på Østkysten i det mest forrygende flotte vejr. Det var så smukt. Så stort.

-Vi overnattede to nætter på Hvalrosodden, en gammel fangststation, som stadig benyttes af Sirius. Så havde vi en nat, hvor vi overnattede på isen i telt. Efter en dagsrejse videre nåede vi til Aalborghus, som også er en gammel fangststation. Den lå vidunderligt smukt. Der boede vi så to nætter, inden vi blev hentet ud med en Twin Otter.

-Senere inviterede min mand og søn mig igen på en tur i Nordøstgrønland i 2011. Da var vi på Ella Ø.

Det var ved den lejlighed, de lavede en buket blomster af papir, som en isbjørn, der smadrede det meste af hytten, ikke vovede at ødelægge…

-Den lugtede ikke af noget godt åbenbart. Det var da godt, buketten blev skånet. Jeg tog en sodavandsflaske og viklede stanniol omkring. Så fik jeg fat i noget ståltråd. Jeg tog lidt wc-papir og lavede nogle små blomster og gav dem lidt vandfarve.

Hvordan var det at ligge i telt?

-Det var fint, vi havde gode soveposer. Vi lå også i telt i 2011. Det var en kæmpe oplevelse at være sammen med Frederik på den måde – at se ham arbejde sammen med hundene og opleve, hvor naturligt det faldt ham. Med glade tilråb og indimellem et enkelt bandeord. Så bliver en mor jo altså temmelig småstolt.

Spæksyltede søkonger

De er ret god til sprog. Kan De også noget grønlandsk?

-Nej, egentlig ikke. Jeg ved nogenlunde, hvordan de skrevne ord udtales, stednavne og den slags. Når vi er i kirke, kan jeg da godt synge med, fordi jeg ved nogenlunde, hvordan det skal udtales. Grønlænderne synger så smukt. Det betog også min mand, hvordan grønlændere helt spontant synger firstemmig.

De har sikkert smagt en masse forskellig grønlandsk mad. Hvad synes De om det? Har De prøvet spæksyltede søkonger?

-Ja, det har jeg faktisk. Sidst jeg var i Qaanaaq, fik jeg det, og det smagte udmærket. Det smager lidt som færøsk skærpekød, og jeg kan godt lide skærpekød. Noget andet, jeg virkelig godt kan lide, er mattak. Det er meget lækkert. Det syntes min mand også. Men han kunne ikke lide søkonger.

Snusede til fortidens liv

Dronningen har været vidt omkring i Grønland. Fra øst til vest, nord til syd. Hun er hver gang blevet imponeret over verdens største ø.

-Når man besøger Vestkysten, synes man godt nok, det er stort. Når man så kommer til Østkysten, virker det endnu større. Og så det mærkelige, at der overhovedet ikke bor et eneste menneske i Nordøstgrønland. Da vi lå på Hvalrosodden, var der et par Sirius-folk i nærheden. Et par dagsrejser fra os ligger Danmarkshavn. Og så er der ellers ikke nogen mennesker, før man når til Station Nord eller kommer ned til Scoresbysund. Så er der to tårnugler i Mestersvig, som de kalder de to mand, der holder øje med tårnet. Det er, hvad der er. Det er en forbløffende oplevelse. På Vestkysten er der jo mange flere. Nuuk er blevet en stor by efterhånden.

-Når man tænker tilbage på de mennesker, som især i gammel tid, før de såkaldt moderne hjælpemidler, har klaret at leve og bo der, er det virkelig imponerende.

På vores slædetur snusede vi lidt til det liv, man levede førhen. Og så forstod man det en smule bedre, fortæller Dronningen.

Troldens navn

Hvordan synes De udviklingen har været i Grønland, fra De var der første gang og til i dag?

-Det er en voldsom udvikling. Der er meget, der har udviklet sig til det bedre. Så er der ting, som man synes var bedre i gamle dage, selvom folk jo ikke havde meget mellem hænderne.

Der er en vis grad af mistrivsel her og der i dag. Det kan jeg ikke huske fra tidligere. Men måske havde jeg ikke blik for det, og var mere blåøjet end man har lov til, da jeg var der i 1960.

-Samfundet dengang var ikke så udviklet. Det betød, at der ikke var så stor afstand mellem dem, der klarede sig godt, og dem der klarede sig skidt.

-Da min mor var i Grønland i 1952, gjorde tuberkulosen stort indtryk på hende. Det har man i hvert fald fået styr på i dag. Bugt med sygdommen har man ikke fået, men styr på det på hele på en helt anden måde. Men så er der andre sider, som er triste.

Hvad tænker De på?

-Jeg tænker på unge menneskers mistrivsel, uheldigt drikkeri og resultaterne af det. Sådan noget bliver man ked af at se. Jeg synes på den anden side også, man kan se inden for de allerseneste år, at man gør sig umage for at gribe fat i de problemer og gøre noget ved dem.

Det går jo ikke væk af sig selv – trods gode ønsker og penge. Man skal VILLE det. Det kan jeg mærke, at det vil man, og det er meget væsentligt.

Så bliver der måske også talt mere om problemerne i dag?

-Jo, nævn troldens navn, som man siger. Udviklingen er rutsjet af sted. Og så har man måske ikke fået det hele med. Nogle mennesker bliver mentalt agterudsejlet. Det går så stærkt. Fordi afstandene i Grønland er så store, når man ikke rundt altid. Man får fat nogle steder vældig godt. Så er der andre steder, hvor man ikke rigtigt får fat. Men jeg synes, at indstillingen er sådan, at man GØR noget. Det bliver man glad for at se. Folk er klar over, at der skal en indsats til, fortæller Dronningen.

Dronning Margrethe har fulgt udviklingen, fra Grønland blev et amt i Danmark, over hjemmestyre og sidenhen selvstyre.

De har selv overrakt hjemmestyreloven til Josef Motzfeldt – hvordan oplevede De det?

-Det var en stor begivenhed, som jeg tror alle var optaget af. Der var virkelig feststemning.

Hvad synes De der er sket gennem de 41 år siden hjemmestyret?

-Der er sket en stor udvikling. De større byer er blevet meget større, og det kan være et problem i sig selv, at det hele ikke bliver så overskueligt, som det var engang. Det, som gør mig mest glad, er at man er blevet klar over, at der for alvor skal gøres en indsats for, at det hele skal kunne lade sig gøre. Hvor man måske en overgang troede, at det hele gik lidt af sig selv – både fra grønlandsk og fra dansk side. Ting går ikke af sig selv – ikke godt i hvert fald.

Selvstændighed og kongehus

Der er grønlændere, der drømmer om selvstændighed. Men de vil gerne have Dronningen og huset her med. Kan man det?

-Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er en noget mere kompliceret sag. Men det er klart, at det gør indtryk på mig og også på Kronprinsen, at vi betyder noget deroppe. Det er gensidigt – det kan jeg roligt sige.

Hvordan vil De beskrive forholdet mellem Grønland og Danmark?

-Først og fremmest har vi en meget lang historie sammen. Fra Grønland dukker op som en ukendt kyst med ukendte folk og til i dag, så har Danmark og Grønland haft noget sammen, som er meget stærkt og specielt.

-Min farfar, Christian den X, besøgte jo Grønland i 1921 i 200 året for Hans Egedes ankomst. Der begynder nutidens Grønland, selvom der er stor forskel på Grønland i 21 og 60, da jeg var der første gang. Der er sket meget i Grønland og også i den grønlandske befolkning, som i en helt anden grad er klar over, hvad der foregår i verden omkring dem og i Danmark for den sags skyld.

Hvad har vi til fælles?

-At vi har en lang historie sammen. Der er jo mange, mange mennesker i Grønland, som har familie i Danmark og derfor af samme grund mange danskere, som har familie og bånd til Grønland.

-Så tror jeg også, det spiller en stor rolle, at der har været så mange videnskabsfolk i Grønland, der har udforsket naturen og alle forhold omkring Grønland. Der er ingen, som har været i Grønland, som ikke er mærket af det.

-Et fælles bånd er også, at der bor så mange grønlændere i Danmark.

Til Grønland næste år

Hvornår regner De med at besøge Grønland næste gang?

-Jeg regner faktisk med at komme i 21. Det er jo 300 året for Hans Egedes ankomst. Jeg vil forsøge både at komme til Færøerne og Grønland. Det er alt for længe siden, jeg har været der.

De bliver snart 80 år, hvordan er det?

-Jeg trives godt. Det er ikke noget problem for mig. Jeg ser absolut frem til at besøge Grønland igen. Jeg er sikker på, det bliver en god tur også.

Er der planlagt noget?

-Nej, vi skal lige havde overstået det her år og de vigtigste begivenheder.

Hvad synes De er forskellen mellem dansk og grønlandsk mentalitet?

-Det er naturligvis de forhold, vi lever under hver især. Danmark er et tætbefolket lille område, som har været tætbefolket meget længe. Vi sidder lige op ad resten af Europa og har samfærdselsmidler, som vi næsten ikke tænker over. Hvor man i Grønland skal tænke sig om, hver gang man skal fra A til B, og imaqa så går skibet i morgen. Men måske ikke. Så kan man pludselig opleve, at flyet ikke kan lande i Nuuk. Så sidder man der og triller tommelfingre i Kangerlussuaq.

Vil ikke abdicere

Der er to år til Deres 50 års regent-jubilæum. Hvad vil De gerne huskes for?

-Ja, i hvert fald at man er gået op i sin opgave og har forsøgt at gøre sit bedste, så vidt det stod i ens magt. Man er fuld af taknemlighed for den tillid, der vises fra alle sider – ikke mindst fra Grønland. Det betyder noget.

Det må være specielt at få et job, at blive regent, fordi ens far er død. Hvordan oplevede De det i 1972?

-Sådan har det altid været. Det har jeg været opdraget til, fra jeg var voksen nok til at forstå, hvad det drejede sig om. Det var en positiv form for udfordring. Man følte meget stærkt, at det var NU. Min far havde vitterligt set frem til, at jeg skulle følge efter ham. Så har man egentlig ikke mere at spekulere over. Så er det om at tage fat. Jeg fik så meget støtte og smuk hjælpsomhed dengang i januar 1972. Det blev en meget positiv oplevelse.

Det må have været hårdt, når De lige har mistet Deres far?

-Jo, men det var godt at vide, at man kunne bruges til noget. Til andet end bare at sidde og hælde vand ud af ørerne. I vores geschæft foregår det på den måde. Og det regner jeg også med skal fortsætte fremover.

De har ikke nogen planer om at abdicere på grund af alder?

-Det hører lige som ikke med til jobbeskrivelsen her i Danmark.

Læs hele tillægget om Dronning Margrethe - gratis adgang