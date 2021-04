Internt notat viser dyb bekymring over AstraZeneca-vaccine

Ritzaus Bureau Onsdag, 31. marts 2021 - 15:30

Både Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen kalder internt situationen omkring AstraZenecas coronavaccine for "yderst bekymrende" efter tre-fire indberetninger om mulige, alvorlige bivirkninger.

Det viser et notat, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Notatet er udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen med input fra Sundhedsstyrelsen.

Det blev sendt videre til Sundhedsministeriet 10. marts - altså dagen før Sundhedsstyrelsen besluttede at sætte brugen af AstraZenecas vaccine på pause. En pause, der siden er blevet forlænget til 19. april.

Påpeger alvorlige bivirkninger

Begge styrelser har ellers offentligt kaldt AstraZenecas coronavaccine for "sikker og effektiv" set fra et lægemiddelfagligt perspektiv.

Styrelserne har desuden givet udtryk for, at vaccinen mest af alt er blevet sat på pause ud fra et ekstremt forsigtighedsprincip.

Men ifølge Berlingske tegner det interne notat et billede af to styrelser, der er mere bekymrede end som så på de indre linjer.

- At der er set disse alvorlige/fatale bivirkninger hos ellers overvejende raske personer, som ikke umiddelbart er i den højeste risikogruppe for i øvrigt at få svær covid-19, er yderst bekymrende, lyder det blandt andet i notatet.

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg siger, at beslutningen om at sætte vaccinen på pause midt i en pandemi viser, at styrelserne tager situationen alvorligt.

- Man kan ikke tåle, at nogen under 50 år dør af vacciner, for det er ikke dem, der dør af covid-19. Der har kun været meget få tilfælde af folk, der er døde med covid-19, og som var under 50 år, siger hun blandt andet til avisen.

Flere indberetninger internationalt

Det vides endnu ikke, om vaccinen er skyld i de alvorlige sygdomstilfælde.

Men den er blevet sat på pause efter flere internationale tilfælde og indberetninger herhjemme, hvor ellers raske og forholdsvis unge personer blandt andet har fået flere blodpropper.

Lægemiddelstyrelsen går i notatet så langt som at skrive, at "det vurderes sandsynligt, at der kan være tale om et uhensigtsmæssigt inflammatorisk respons, som er udløst af vaccination".

Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen fortæller, at formuleringen i notatet kan ses som udtryk for den teori, styrelserne tror mest på. Men intet er endnu sikkert, fastslår hun, da vaccinen stadig bliver undersøgt.