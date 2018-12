Internetudfald ved Upernavik påvirker helikopterflyvninger

Sorlannguaq Petersen Lørdag, 15. december 2018 - 09:23

Siden tirsdag har dieselgeneratoren på fjeldtoppen Kigataq ikke fungeret. Antennestationen ligger vest for Upernavik Kujalleq. Det oplyser Tele-Post i en pressemeddelelse.

- Den nybyggede station har siden kørt på nødstrøm, og den forsyner fortsat Upernavik og bygder med blandt andet hurtigt internet, skriver Tele-Post.

Planlagt flyvning lørdag

Teleselskabet oplyser, at man prioriterer højt at få teknikerne til fjeldtoppen med reservedele for at få generatoren i gang igen.

- Senest forhindrede vejret en helikopterlanding ved stationen torsdag. En flyvning er planlagt lørdag, oplyser Tele-Post.

For at sikre basal kommunikation i hele området, har Tele-Post besluttet at skifte netværket til satellitsystemet.

- Det betyder, at taleopkald og sms i en periode prioriteres som det vigtigste i upernavikområdet, lyder det fra teleselskabet.

Påvirker helikopterflyvninger

Prioriteringen af flyvningen til antennestationen har påvirket trafikprogrammet hos Air Greenland onsdag den 13. december, fredagens flyvninger og flyvningerne lørdag den 15. december, det oplyser Air Greenland i en presemeddelelse.

- De berørte passagerer er ombooket, desværre vil en håndfuld passagerer ankomme senere til deres slutdestination, da vejret også har påvirket afviklingen af de sidste dages trafikprogram, skriver Air Greenland.