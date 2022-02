Internationalt fokus giver travlhed hos grønlandsk filmvirksomhed

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 09. februar 2022 - 14:34

Der er blevet lejet 25 snescootere i Ilulissat som led i optagelserne til filmen Again The Ice, der har verdenspremiere i Berlin i næste uge. Derudover var der mere end 45 mennesker ansat under optagelsen af den danske TV-serie, Borgen.

Virksomheden Polarama stod for at finde de perfekte lokationer, finde skuespillere til forskellige roller samt assistere filmholdene under produktion.

- Det føltes lidt som om, at vi lige havde lært at cykle, og nu fandt ud af at vores første cykeltur skulle være Tour de France, husker Emile Hertling Péronard.

Mens han forhandlede med de store filmproducenter i København, så arbejdede Pipaluk k. Jørgensen hårdt for at finde lokationer, grønlandske assistenter og prøve at få andre dygtige grønlandske filmhold på banen.

Polaramas Pipaluk K. Jørgensen sammen med konceptuerende instruktør på Borgen, Per Fly. Polarama

- Vi har utrolig mange dygtige filmfolk i Grønland og en stor del af idéen bag Polarama er at give vores filmbranche bedre muligheder for at udvikle sig, fortæller Pipaluk K. Jørgensen og fortsætter:

- Der er få i Grønland, der har erfaringer med at stå på et stort filmset, og på Borgen var vi omkring 45 mennesker i alt på produktionen – foruden skuespillerne, siger medstifteren Pipaluk K. Jørgensen, som har base i Nuuk.

Lokale kræfter blev brugt

De to store film vil få store international opmærksomhed, og det vil Polarama gøre opmærksom på - især overfor landets politikere.

- Vi har i Grønland alle muligheder for at skabe indtjening til landet fra internationale filmproduktioner. Nu håber vi på, at politikerne også vil lytte og skabe bedre vilkår til at vi kan tiltrække flere og større film, siger Emile Hertling Péronard.

Markent udvikling

Igennem årene så har filmproduktion udviklet sig markant. Der er blevet produceret flere grønlandske film og kortfilm, som bliver nomineret i forskellige filmfestivaler i verden.

Under filmning af Against The Ice, så bidrog lokalbefolkningen i Ilulissat og Avannaata Kommunia.

- I forbindelse med Against the Ice lejede vi mere end 25 snescootere fra lokale Iluliarmiut, som kørte i konvoj til settet ved Den Døde Bræ, siger Pipaluk K. Jørgensen og fortsætter:

-Det var dejligt at mærke, hvordan folk bakker op, hjælper til og stiller sig til rådighed. Og dejligt at kunne tilbyde arbejde til så mange gode, lokale kræfter, siger medstifteren.

Store opgaver i vente

Udover Borgen og Against the Ice har Polarama Greenland stået bag DR’s historiske serie om Grønland og Danmarks fælles historie, en kortfilm af den Oscar-vindende instruktør Anders Walter, og Nukissiorfiits seneste reklamekampagner.

Nu vil filmselskabet gå i gang med filmatiseringen af Kim Leines bog Kalak og en ny tv-serie baseret på Frk. Smillas Fornemmelse for Sne.

Derudover vil stifterne filmatiserer Niviaq Korneliussens debutroman Homo Sapienne og Pipaluks næste film, This Road og Mine.