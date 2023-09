International demokratidag: Skolebørn går til stemmeurnerne

Jensine Berthelsen Fredag, 15. september 2023 - 16:03

Den 15. september 2023, på den internationale demokratidag, er der valg til Kommuneqarfik Sermersooqs ungdomskommunalbestyrelse. Der skal vælges 25 repræsentanter fra kommunens 16 skoler, det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Når valget er overstået og de 25 medlemmer fundet, vil de senere blive indkaldt til ungdomskommunalbestyrelsesmøde.

72 kandidater til 25 sæder

Der er rift om at komme ind som medlem af ungdomskommunalbestyrelsen. I år stiller hele 72 kandidater fra kommunens forskellige skoler op til valg. 25 af dem bliver valgt som medlemmer i løbet af fredag.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at formålet med ungdomskommunalbestyrelsen er, at de unge skal have mulighed for at tilkendegive deres meninger til forhold, som vedrører deres trivsel, læring og udvikling.

- De skal ligeledes have større indflydelse på de demokratiske processer og øge deres interesse for arbejdet i kommunen. Medlemmerne formulerer i fællesskab anbefalinger, som overrækkes til kommunalbestyrelsen, der herefter behandler forslagene på lige fod med øvrige sager.

Læs hvad de enkelte kandidater går til valg på HER.