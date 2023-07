Intensiv SAR-operation fortsætter efter savnet mand i jolle

Merete Lindstrøm Fredag, 07. juli 2023 - 10:29

Fredag fortsætter Arktisk Kommando ufortrødent med en omfattende SAR-operation (search and rescue) for at finde den savnede mand, der sejlede ud fra Nuuk. Manden blev sidst set onsdag kl. 12.45, da han begav sig mod Maniitsoq ad indenskærs ruten.

Eftersøgningen er blevet styrket med deltagelsen af inspektionsfartøjet Knud Rasmussen, som er nået frem til området. Arktisk Kommando fortsætter koordineringen af indsatsen, der også involverer Seahawken, Air Greenlands helikopter og politibåden Ilik.

Udfordringerne ved eftersøgningen er blevet forværret af det dårlige vejr, hvor skyerne hænger lavt. Den tætte tåge har gjort det vanskeligt for redningsholdene at få et godt overblik over området.

Bekymret for vejret

Arktisk Kommando udtrykker bekymring for, at tågen kan blive tykkere og begrænse skibenes muligheder for at sejle, hvilket vil have en betydelig indvirkning på eftersøgningsindsatsen.

Manden, der savnes, sejler i en hvid SeaStar 6000 med en 150 hk Honda udenbordsmotor. Båden har teksten "ROTHO" skrevet på siden.

Arktisk Kommando opfordrer befolkningen til at være opmærksom og holde udkig efter den savnede mand. Eventuelle oplysninger bedes venligst meldt til Grønlands Politi på telefonnummeret 701448.