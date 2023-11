Institutionen Danske Taler begynder at indsamle taler på grønlandsk og færøsk

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 07. november 2023 - 14:45

Den selvejende institution Danske Taler, der driver en talesamling og derigennem gør historiske taler tilgængelige, har besluttet at begynde at indsamle taler på grønlandsk og færøsk.

Det oplyser Danske Taler i en pressemeddelelse, i anledning af uddeling af Årets Danske Tale, der i år går til folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) for hendes åbningstale i Folketinget i maj i år.

LÆS OGSÅ: Aki-Matilda vinder dansk pris for grønlandsk tale i Folketingssalen

- Talen fik den historiske virkning, at Folketingets Præsidium få måneder senere vedtog, at medlemmer valgt i Grønland og Danmark kan tale grønlandsk og færøsk i Folketingssalen, lyder begrundelsen.

Taler på lige fod i rigsfællesskabet

Danske Talers intentioner om at indsamle grønlandske og færøske taler på lige fod med danske taler vækker glæde hos repræsentationschef ved Selvstyret:

- Danske Talers intentioner om at indsamle taler på grønlandsk er et glimrende udtryk for de positive ændringer, der i disse år indfinder sig i relationen Grønland-Danmark. Ligeværd og respekt er afgørende elementer i en sådan relation, siger repræsentationschef ved Selvstyret, Jens Heinrich.

Også fra færøsk side er der opbakning:

- Ved indgåelse af dette samarbejde bliver færøske taler stillet til rådighed for alle dele af riget og er med til at fremme en fælles anerkendelse af en rig færøsk tale historisk, stærkt tilknyttet på tværs af rigets lande og deres fælles historie, siger Færøernes repræsentationschef, Jóannes V. Hansen.

Taler uanset sprog vigtige

Aki-Matilda Høegh-Dam takker for prisen, der i år bliver tildelt under taleskriverkonferencen Logograf tirsdag den 7. november og udtrykker, at talens formål var at vise de forskelle, der eksisterer i rigsfællesskabet.

- Tak, også fordi I viser alle de unge grønlændere, hvis modersmål er grønlandsk, at de også er lige så værdige til at modtage en pris ved at bruge deres eget sprog, siger Aki-Matilda Høegh-Dam i sin takketale.