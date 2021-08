Innovation Greenland: Samarbejde med kommunerne bliver større

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 07. august 2021 - 11:00

Eventyrlystne iværksættere i Kommune Qeqertalik får mulighed for at bruge sweekenderne i august på at tilegne sig viden om blandt andet budgettering, bogføring og skatteforståelse.

Innovation Greenland og Qeqertalik Business Council holder kurser for iværksættere, der er i opstartsfasen i Aasiaat hver lørdag i august.

- Innovation Greenland ser meget positivt på det gode samarbejde med Qeqertalik Business Council. Samarbejdet gør det muligt for os, i fællesskab med Qeqertalik Business Council, at planlægge og arrangere en masse spænende workshops for iværksættere i Qeqertalik kommune. Vi ser frem til at lave flere arrangementer i hele landet i samarbejde med kommunernes erhvervsråd i alle fem kommuner, fortæller Paninnguaq Høegh, konsulent i Innovation Greenland.

Flere kurser i landet

Iværksættere i Sisimiut fik forskellige kurser i juni, hvor ejeren af Nuuk Couture, Louise Lynge Berthelsen var instruktør under workshopperne.

Innovation Greenland også kendt som den tidligere Greenland Business har og vil køre forskellige workshops i Sisimiut og Aasiaat i tæt samarbejde med både Arctic Business Council og Qeqertalik Business Council. Alle iværksættere i landet får mulighed for workshops i år.

- Innovation Greenland er ved at arrangere yderligere aktiviteter i tæt samarbejde med Innovation South Greenland, Avannata Kommunia og Sermersooq Business, hvor de førstkommende arrangementer vil blive afholdt i perioden fra september og frem til december 2021, skriver Innovation Greenland i en pressemeddelelse.

Iværksættere i Qeqertalik kan tilmelde sig til kurserne i alle lørdage til Qeqertarlik Business Council.