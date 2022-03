Innovation Greenland vil gøre det lettere at søge midler

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 10. marts 2022 - 14:55

- Det bliver ikke lige frem lettere at være iværksætter med det nye ansøgningssystem, men det kan det blive på den længere bane, det siger den fungerende leder i Innovation Greenland, Gorm Geisler Vold. Det nye system skal gøre processen med at søge om midler lettere.

I ansøgningssystemet får erhvervsdrivende og iværksættere et overblik over, hvor langt deres ansøgninger til Innovation Greenland er nået.

Før det nye ansøgningssystem, skulle ansøgerne beskrive kort om deres planer, så var ansøgningen sendt. Men nu er der forpligtelser på begge parter, som vil gøre arbejdet med ansøgninger lettere og hurtigere.

- Vi har haft den problemstilling i lang tid, hvor vores kontakt med ansøgeren sker via telefon og e-mail, som kræver tid og ressourcer, da alt dokumentation skal samles. Det nye ansøgningssystem, vil gøre det lettere for begge parter at sende og modtage ansøgningen, at kommunikere med hinanden digitalt og dele dokumenter, siger Gorm Geisler Vold fra Innovation Greenland og fortsætter:

- Fordelen kommer i høj grad til gavn for den bruger der har fået tildelt støtte, da ansøgningssystemet også kan anvendes fra mobil, udover desktop. Vi regner med at det vil give langt bedre oplevelse, når man skal sende dokumentation, når man får behov for at få udbetalt godkendt støttebeløb, siger Gorm Geisler Vold.

Faste ansøgningsfrister

Innovation Greenland lancerer nyt ansøgningssystem onsdag den 9. marts. Brugerne af Innovation Greenland kan snart ånde lettet op, da deres ansøgninger bliver samlet i sted samtidig kan de få et indblik i langt sagen er nået undervejs i processen, og indbyrdes dokumenter mellem bruger og sagsbehandler vil nu blive samlet et sted.

Ny ansøgningssystem betyder også, at der vil være faste ansøgningsfrister i løbet af året. Den næste ansøgningsfrist er den 21. marts 2022.

-Vi bliver meget mere fleksible, når det gælder om at få tilpasset en støtte til den enkelte ansøger. Før var støtteordningerne fastlagte, og i den her nye ansøgningsproces kan vi tilpasse beløbene ud fra de dokumenter som ansøgerens budgetter viser, forklarer Innovation Greenland.