Initiativ: Lupiner fjernes ved gravsteder

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 12. juli 2021 - 15:30

Der er stille på kirkegården i Noorlernut i en af de gamle bydele i Nuuk. Kirkegården er dækket til med gule valmuer og græs. Men ved flere gravsteder tårner blå lupiner sig op og vajer blidt i vinden.

De ellers så smukke, blålige blomster er så småt i gang med at kvæle alle andre planter og vegetationen på en af Nuuks kirkegårde. Snart vil kirkegården i Noorlernut været tildækket af lupiner, og den invasive plante breder sig hurtigt.

Ifølge miljøministeriet i Danmark kan lupiner udgøre et problem i naturen, særligt når området er næringsfattigt. Ministeriet oplyser endvidere, at lupiner kan bekæmpes ved at rykke hele planten op.

Skovle og sakse frem

Planten lupin er en invasiv art og blev i sin tid indført til Grønland for sin skønhed. Men når planten trives, så kvæler den al vegetationen omkring sig og breder sig hastigt.

I stedet for kun at kigge på udsigten til blålige, høje planter, har Inge Marie Jensen Rosing besluttet sig for at tage saksen og haveskovlen frem.

- Jeg syntes ellers, at de ser så smukke ud. Men da jeg fandt ud af, at lupinerne er invasive og kvæler alt andet omkring sig, så var det en nem beslutning. De skal bekæmpes og fjernes, så vi fortsat kan have andre blomster, siger Inge Marie Jensen Rosing til Sermitsiaq.AG.

Spontan oprykning

Inge Marie Jensen Rosing er netop blevet valgt til medlem i lokaludvalget i Nuuk, og er igennem diskutioner på de sociale medier blevet gjort opmærksom på problemet.

- Så er det bare om at lave et hurtigt tiltag. Min invitation til aftenens udrydning af lupiner er spontant, men der er god opbakning, siger hun.

Hun har på et Facebook-opslag opfordret til at mødes ved Noorlernuts kirkegård mandag aften klokken 19.00, så lupiner kan fjernes ved kirkegården.

Materialegården sørger for affaldsposer og handsker.

- Så er det bare om at møde op og rykke lupiner. Jeg håber, at der vil være mange, der deltager ved oprykningen i aften, siger hun.