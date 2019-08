INI’s boliger i Aasiaat ramt af væggelus

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 23. august 2019 - 10:24

- Vi har også fundet væggelus i vores hjem. Det er ubehageligt at vide, at de findes i vores hjem, men vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal bekæmpe dem, fortæller en lejer af INI A/S i Aasiaat, der ønsker at være anonym.

Vedkommende har først nu fået kendskab til, hvad det er for nogle kryb, der plager lejligheden. Lejeren fortæller dog, at dyrene længe har plaget lejligheden. I første omgang troede hun, at de små kryb var kommet, fordi lejligheden var fugtig.

- Vi fik besked på at smide stort set alle vores møbler ud. Og at vi skal rengøre lejligheden. Men ellers har vi ikke fået andre instrukser til, hvordan vi kan bekæmpe væggelusene, siger hun. Hun vælger at være anonym for at beskytte sig selv som lejer i de offentlige boliger.

INI ved besked

INI A/S’s administrerende direktør Henrik Rafn bekræfter, at der har været nogle borgere, der har henvendt sig til INI A/S vedrørende væggelus.

På baggrund af henvendelserne har INI A/S igangsat undersøgelser af blokken og dens depotrum.

- Indtil videre har vi dog ikke kunne fastslå tilstedeværelsen af væggelus. Så indtil videre, er der tale om et konkret tilfælde i det pågældende depotrum, svarer administrerende direktør i INI A/S’s administration i Aasiaat, Henrik Rafn til Sermitsiaq.AG.

Den anonyme kilde forklarer til Sermitsiaq.AG at hun og familien har boet i den pågældende blok. De er dog flyttet for længst til en anden del af byen, og har også konstateret væggelus i den bolig, de nu bor i.

LÆS OGSÅ: Lejligheder plaget af væggelus

INI A/S er klar til at bekæmpe væggelusene, hvis problemet skulle begynde at vokse.

- Vi har anskaffet de bekæmpelsesmidler der i givet fald skal benyttes for at imødegå væggelus, så vi i givet fald kan tage action, lyder det fra Henrik Rafn.

Henrik Rafn gør dog opmærksom på, at problemet er nyt for INI A/S i Aasiaat, da der ikke har været henvendelser før.

- Væggelus er, så vidt vi er oplyst, medbragt udefra og stammer således ikke fra en bygning i sig selv. Da problemstillingen er ny for os, indhenter vi selvfølge yderligere viden, både i forhold til den aktuelle sag, men også så vi kan sikre en hurtig og effektiv behandling, skulle det være et problem fremadrettet, siger Henrik Rafn i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at al personale i Aasiaats administration er blevet instrueret i at være opmærksomme på eventuelle spor af væggelus, hvis flere lejere skulle tage kontakt til administrationen. Hvis lejerne tror, de har væggelus i deres bolig, bedes de tage kontakt til administrationen.

- De skal kontakte os, så vi kan gennemgå lejemålet og sikre bekæmpelse, hvis vi kan konstatere problemet, forklarer den administrerende direktør i INI A/S i Aasiaat.

I går kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at et privat hus ligeledes er blevet angrebet af væggelus.