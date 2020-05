INI: Restancer for 11 mio. kr. barberet væk

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. maj 2020 - 13:01

Det kan betale sig at investere i medarbejdere, som rådgiver lejerne, så de ikke ender i en økonomisk fælde med voksende restancer til boligselskabet.

Tilbage i 1. kvartal 2019 ansatte det selvstyreejede boligselskab INI A/S medarbejdere i alle større byer, og det har reduceret restancemassen med 11 millioner kroner. INI A/S fik over finansloven for 2019 fire millioner kroner til at søsætte rådgivningsprojektet.

Det er ikke alene en succes for boligselskabet, noterer ledelsen i sin beretning i forbindelse med 2019-regnskabet.

- Men også i forhold til den boligsociale indsats, der medvirker til ikke bare et reduceret antal udsættelser, men også til et samspil med Allorfik og kommunerne, om en tidligere indsats omkring de lejere, der ikke bare har betalingsmæssige udfordringer, men også andre sociale udfordringer, står der i ledelsesberetningen.

Årsresultatet

Det selvstyreejede boligselskab INI A/S landede sit 2019-årsresultat før skat på 1,9 millioner kroner, hvilket var en halv million kroner bedre end forventet, hvilket skyldes en engangsindtægt på en halv million kroner.

- Vort formål er jo ikke at genere store overskud, men derimod forsøge at lande årsresultatet på cirka 1,5 millioner kroner - plus minut, forklarer INI-direktør Henrik Rafn til Sermitsiaq.AG.

På personalesiden er selskabet gået fra 147 medarbejdere til 161, hvilket skyldes rådgivningsprojektet over for de økonomisk trængte lejere.

Selskabet noterer desuden, at man har fået effektiviseret sin boligadministration via en digitalisering, der blandt andet giver de mange tusinde lejere mulighed for at benytte selvbetjeningsløsninger via nettet.

I lighed med andre organisationer, der skal indføre nye it-systemer, må INI A/S også erkende, at man i 2019 har haft flere udfordringer end forventet.

Flere penge til renoveringer

Restancebeløbene påvirker ikke INI's regnskab, da huslejebetalingen ender ude i de forskellige boligafdelinger, som med rådgivningsindsatsen får forbedret økonomien i forhold til eksempelvis renoveringer.