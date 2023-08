INI vil rykke via SMS

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 01. august 2023 - 17:45

Smartphones og digitale løsninger er kommet for at blive. Boligadministrationen INI A/S vil følge med digitaliseringen og benytte muligheden i at komme tættere på sine lejere.

For at komme hurtigere i kontakt med lejere, vil INI fremover sende SMS’er til sine lejere, skriver INI A/S i en pressemeddelelse.

- Fra 15. august begynder INI at sende SMS’er. Udover traditionelle breve vil rykkere nu også blive sendt via SMS. Tjenestens formål er at forbedre lejerkommunikationen og tilbyde en mere effektiv og bekvem måde for lejere at holde sig informeret på, skriver INI i en pressemeddelelse.

Ifølge skattestyrelsen er gæld til boligselskaber, deriblandt INI A/S, på 47 mio. kroner i januar 2023.

Digitale signaturer på vej

Med digitaliseringen i stærk fremdrift er INI begyndt at komme væk fra papirudgaver. I september planlægger INI at indføre digital signatur til lejeaftaler, så lejere kan underskrive lejekontrakter elektronisk.

- Fra oktober og frem begynder INI at sende breve via e-Boks og udfase fysiske breve i processen. Hvis man er fritaget for elektronisk post vil man dog fortsat modtage breve, skriver INI A/S.

INI A/S opfordrer sine lejere til at tjekke, om deres registrerede oplysninger er korrekte, så boligselskabet kan komme i kontakt med dem nemmere, når digitalløsningerne indføres.