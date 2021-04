INI lancerer ny løsning for boligsøgende

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 18. april 2021 - 08:03

Processen med at søge bolig hos boligselskabet INI bliver lettere fra 1. maj, fastslår boligselskabet i en pressemeddelelse. Det er således ikke nødvendigt for de boligsøgende at holde øje med boligopslag på INI’s hjemmeside eller i INImut.

- Boligtilbuddet sendes til de første boligsøgere på ventelisten til den pågældende boligafdelingen, og blandt dem, der takker ja, er det boligsøgeren med længst anciennitet, der får tilbudt boligen, forklarer boligselskabet om den nye procedure, hvor det således er vigtigt at få tjekket, om ens emailadresse er korrekt.

Praktikken

- For at komme i betragtning til boligen, skal man sige ja i selvbetjeningen og uploade det oplysningsskema, man har fået på mail sammen med boligtilbuddet. Oplysningsskemaet sikrer, at boligsøgeren opfylder kravene til boligen jævnfør lejeforordningen, oplyses det.

De boligsøgere, der ikke har mulighed for at besvare boligtilbuddet digitalt eller uploade

oplysningsskemaet, kan henvende sig fysisk i INImut for at få hjælp, bliver det oplyst.

- Boligsøgere skal også sikre sig, at de er skrevet på venteliste og har betalt det årlige ventelistegebyr for at kunne modtage boligtilbud. Det kan man ligeledes se i selvbetjeningen under ’dine boligønsker’.