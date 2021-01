Ingeniør-studerende hædret med legat

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. december 2020 - 10:04

Juletiden er blevet lidt sødere for Malik Schmidt fra Qasigiannguit, der studerer fiskeriteknologi på DTU Arctic.

Han har nemlig fået et legat på 7.500 kroner fra Roskilde Rotary Klub, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Malik Schmidt får legatet for at være flittig og målrettet. Legatet blev overrakt ved en online ceremoni 22. december af præsident for Roskilde Rotary Klub, Henrik Kvistgaard.

Henrik Kvistgaard lagde vægt på, at Malik Schmidt ved sit studie til diplomingeniør inden for fiskeriteknologi har udnyttet alle sine chancer og muligheder for at dygtiggøre sig ved sin folkeskoleuddannelse, gymnasieuddannelse, seminarieuddannelse og nu uddannelse til diplomingeniør i Lundtofte og Sisimiut.

Institutleder glad for støtten

- Henrik Kvistgaard ønskede afslutningsvis Malik Schmidt alt mulig lykke med det videre studium og udtrykte samtidig et håb om, at Malik efter sin kandidateksamen vil være med til at styrke det fremtidige Grønland, skriver klubben.

Leder af DTU Arctic, Niels Hoedeman, sagde ved overrækkelsen:

- Jeg er glad for, at der efterhånden er flere grønlandske studerende, som vælger ingeniøruddannelsen. Og derfor er jeg særlig glad for, at Roskilde Rotary Klub har valgt at støtte en grønlandsk fiskeriingeniør studerende med et legat.