37 lejligheder mangler varme: Far bruger grill for at bekæmpe kulden

Dorthea Reimer-Johansen Onsdag, 31. januar 2024 - 11:55

I disse kolde dage står flere familier over for udfordringer med at holde varmen i deres lejligheder i Sisimiut. En far har måttet ty til usædvanlige midler for at løse problemet, herunder brug af udendørs grill indendørs og gasvarmer, som bruges til camping for at sikre at hans familie ikke fryser.

- Det er forfærdeligt. Lejligheden var 5 grader varm. Vi var nødt til at tage den udendørs grill for at holde varmen, fortæller far, Anguak Lennert, der bor med to små børn i lejligheden Tuapannguit i Sisimiut.

Ingen varme i 10 dage

En anden borger i Sisimiut fortæller også, at de ikke har haft varme i deres lejlighed i 10 dage og har skrevet en klage til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen og håber, at boligselskabet INI, der administrerer lejlighederne, snart løser problemet.

Anguak Lennert har siden torsdag sidste uge henvendt sig til INI A/S, og trods teknikernes besøg er lejligheden forblevet koldt. Nu har de ikke haft varme i lejliheden i seks dage og bruger gasvarmer, som bruges til camping, som han har fået lånt af sin ven.

- Da vi gik i seng i nat, fik vi varme fra en gasvarmer. Men vågner til kold luft, for vi kunne ikke lade gassen være åben hele natten.

Han fortæller, at han flere gange har prøvet at kontakte akuthenvendelsen, som er åben døgnet rundt. Men han blev bedt om at ringe dagen efter. Hvis boligselskabet ikke kan løse problemet, ønsker han at at blive flyttet til varmere husly, mens selskabet prøver at løse problemet.

- Det undrer mig, at de slet ikke engang at tilbudt os vamere husly imens.

INI A/S arbejder for at løse problemet

I følge kommunikationskonsulenten Jonna Lynge, er INI A/S blevet gjort opmærksomme på, at flere lejligheder i Tuapannguanut 15, 16 og 17 har problemer med opvarmning. Det drejer sig om i alt 37 lejligheder:

- Tre lejligheder har fået installeret en cirkulationspumpe med succes. men siden da har andre lejligheder også fået problemer. Årsagen til problemet er, at tilførslen af opvarmet vand ikke spreder sig, som det skal. Derfor er INI i gang med at installere nogle ventiler, der kan fordele varmen bedre.

- Disse vil blive installeret i 11 lejligheder på Tuapannguanut 16 i dag, for at opnå passende opvarmning, siger Jonna Lynge og fortsætter:

- INI arbejder på højtryk for at løse problemet i samarbejde med Brøndum. Og vi håber problemet bliver løst snarest muligt. Vi melder ud til lejerne, når problemet er løst.