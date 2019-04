Ingen udsigt til tilflugtscentre for børn

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 03. april 2019 - 14:46

Der er ingen udsigt til, at der snarligt kommer tilflugtscentre for omsorgssvigtede børn i landets kommuner. Naalakkersuisut har i hvert fald ingen planer om at bidrage økonomisk, så kommunerne kan etablere steder, hvor børn kan opholde sig, når forældrene drikker eller der er husspektakler.

Peter Olsens (IA) forslag til, at Inatsisartut skal pålægge Naalakkersuisut til at afsætte midler til specifikt kommunerne får ingen opbakning. Midlerne, som skulle udgøre seks millioner kroner skal, ifølge forslagsstilleren bruges til at etablere tilflugtscentre for omsorgssvigtede børn, når de ikke har steder at tage hen om aftenen eller natten, når forældrene drikker.

- Misrøgt sker, når det sociale sikkerhedsnet er lukket, skriver Peter Olsen i sin begrundelse for forslaget.

Kommunalt anliggende

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen (S) understreger i sit svarnotat forud for behandlingen i Inatsisartut, at fritidstilbud og eventuelle centre til børn er kommunalt anliggende, og at Naalakkersuisut derfor ikke kan tilslutte sig IA’erens forslag uden forudgående dialog med kommunerne.

Derudover er Naalakkersuisut i tvivl om tilflugtscentre ville være med at nedbringe antallet af anbragte børn.

- Naalakkersuisut er i tvivl om, hvorvidt vi med det fremsatte forslag opnår det, vi ønsker. Vi giver børn et tilflugtssted, men giver vi dem bedre rammer på længere sigt, spørger Naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, Martha Abelsen.

Martha Abelsen (S) skriver i sit svarnotat, at Naalakkersuisut arbejder på at finde løsninger til at nedbringe antallet af anbragte børn i landet. Hun pointerer, at der kræves en helhedsorienteret langsigtet løsning, hvor hele familien kommer i fokus.

- Vi skal tage fat i problemets kerne og arbejde mod en mere langsigtet løsning for barnet og for familien. Men de langsigtede og helhedsorienterede løsninger kommer ikke af sig selv. Det kræver blandt andet kompetente fagpersoner, skriver hun.

Forslaget bliver førstebehandlet i Inatsisartut onsdag den 10. april.