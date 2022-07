Ingen udsigt til forhøjelse af narhvalskvoten

redaktion Onsdag, 27. juli 2022 - 10:23

- Hvad mener Naalakkersuisut om, at man forhøjer narhvalskvoten i Østgrønland, Ittoqqortoormiit, Qaanaaq og Upernavik samt i Diskobugen?

Det har medlem af Inatsisartut, Naleraqs Emanuel Nûko, spurgt i et skriftligt spørgsmål til naalakkersuisut.

- Det er af yderste vigtighed at vores fangere med erhvervsbevis får bedre vilkår og eftersom vi skal finde udveje for lettere livsvilkår for vores fangere da det har forpligtelser med

forsyning af kød, begrunder han sit spørgsmål.

En ansøgning

Men der er lange udsigter for, at kvoten bliver sat op. Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst Karl Tobiassen svarer, at Naalakkersuisut har modtaget en ansøgning om forhøjelse af narhvalskvote for Upernavik, der vil blive truffet beslutning i starten af august.

- Naalakkersuisut har ingen yderligere planer om forhøjelse af narhvalskvoter, oplyser Karl Tobiassen.

Bevarelse og reproduktion

Han oplyser således, at ved fastsættelse af kvoter lægger Naalakkersuisut vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion som blandt andet omfatter:

- Den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse i overensstemmelse med sædvanlig biologisk rådgivning, økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn indenfor fangsterhvervet og dertil knyttede erhverv, befolkningens rekreative behov samt inddragelse af fanger- og brugerviden, lyder det fra Karl Tobiassen.