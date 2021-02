Ingen udsigt til avanceret SAR-teknologi

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. februar 2021 - 08:01

Forskellen mellem liv og død kan afhænge af, hvor avanceret et udstyr, de grønlandske redningshelikoptere er udstyret med. Det mener IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.

Hun har spurgt forsvarsminister Trine Bramsen, om der er planer om at opgradere de grønlandske redningshelikoptere med infrarøde kameraer, der kan opfange varme på jorden og dermed hjælpe med at finde personer i nød på landjorden.

Trine Bramsen slår i sit svar fast, at det er vigtigt, at man har et opdateret og stærkt redningsberedskab. Men foreløbig stiller hun sig tilfreds med, at ”redningstjenesten i Grønland lever op til kravene fastsat af Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd, herunder en redningsprocent over kravet på 94 procent”.

Helikoptere opfylder krav

- I forbindelse med indgåelse af kontrakten med Air Greenland har Forsvaret vurderet, at Air Greenlands tilbudte kapacitet for det landbaserede helikopterberedskab i Grønland opfylder kravene for eftersøgning og redning, skriver Trine Bramsen.

Forsvarsministeren er dog ikke helt afvisende over for det såkaldte FLIR-system (Forward Looking Infrared System, red.) og oplyser følgende i sit svar:

- Jeg har bedt Forsvarskommandoen følge udviklingen i redningstjenesten i Grønland tæt, herunder i forhold til spørgsmålet om Forward Looking Infrared System (FLIR) og har selv en tæt og god dialog med Naalakkersuisut om redningsindsatsen i Grønland.