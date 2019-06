Ingen tegn på planer om kinesisk repræsentation i Nuuk

Walter Turnowsky Onsdag, 05. juni 2019 - 10:50

Sidste måned annoncerede USA’s ambassadør i Danmark, Carla Sands, at de forenede stater fremover vil have en mere permanent dilplamtisk tilstedeværelse i Nuuk.

Grønland har som bekendt planer om at åbne en repræsentation i Kina.

Men lige nu peger intet i retning af, at Kina har planer om at åbne en repræsentation i Nuuk. Sådan må et svar fra en højtstående kinesisk officer tolkes.

Spørgsmålet faldt i forbindelse med et seminar på Forsvarsakademiet i København om Kina og Arktis. Anledningen til seminaret var, at en delegation fra det kinesiske forsvarsakademi er på besøg hos de danske kollegaer.

Under seminaret blev delegationens leder, general Li Quan spurgt om Kina overvejer at bruge samme form for 'blød magt' som USA ved at åbne en repræsentation i Nuuk.

Svaret blev temmelig flormvundet, hvor general Li startede med at kalde 'blød magt' for lidt af et 'buzzword'.

- Både Kina og Danmark har en lang historie. Det alene giver stor indflydelse, større end lande med en kort historie, sagde han.

- Den gensidige indflydelse findes i folks hjerter, fortsatte han nærmest lyrisk.

General Li Quan henviste til, at blandt andre H.C.Andersens er højt elskede i Kina og at den form for kulturel indflydelse knytter langt stærkere bånd mellem lande. Derudover understegede han, at Kina til hver en tid vil respektere Danmarks suverænitet og ikke agter at blande sig i interne anliggender.

- Kina følger international ret, sagde han.

Muligheden for en repræsentation blev således ikke nævnt i general Lee Quans svar, men intet i det pegede i retning af, at Kina har aktuelle planer om at åbne en repræsentation.