Ingen stramniger: Mimis påkrævede stramninger fandtes i forvejen

Kassaaluk Kristensen Mandag, 14. november 2022 - 07:45

Naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Mimi Karlsen, har i en pressemeddelelse påpeget, at der er "sket flere stramninger" i døgninstitutioner for børn og unge samt i døgntilbud for personer med handicap.

- Der er sket flere stramninger på institutionerne for børn og unge samt døgntilbud for personer med handicap. Der bliver kigget på de forskellige procedurer og jeg har krævet, at der altid skal være to ansatte tilstede.

Sådan lød det i en pressemeddelelse kort efter politiet offentliggjorde, at de havde anholdt en mand for overgrebet på den unge kvinde med multihandicap på Ivaaraq.

Sermitsiaq.AG har valgt at undersøge, hvilke stramninger der er tale om.

Departementschef i departementet for børn, unge og familier, Heidi Lindholm, oplyser, at stramningen er, at døgninstitutioner for børn og døgntilbud for personer med handicap, er blevet "mindet om", at der altid skal være to medarbejdere til bleskift, pleje og hygiejne, samt altid to nattevagter. Disse regler har altid været der.

LÆS OGSÅ: Styrelseschef om Ivaaraq-sagen: Vi ved ikke hvordan det kunne ske

- De nye stramninger er i virkeligheden, at departementet går ind og påpeger, at disse regler som er i driften altid skal følges. Derudover er vi gået ind og påbegyndt en undersøgelse af alle procedure for at se, hvor der kan være flere stramninger fremover, siger departementschef Heidi Lindholm til Sermitsiaq.AG.

Påmindelsen er sket efter, en kvinde med multihandicap har født et barn i starten af september. Sagen har vakt ramaskrig i samfundet, mens en mand er anholdt, mistænkt for overgrebet med et DNA-match som bevis.

Uvildig undersøgelse i gang

Departementschefen forklarer, at forskellige procedure og politikker undersøges nu af departementet. Det er deriblandt procedure for forebyggelse af seksuelle overgreb og procedure når der er opstået voldssituationer.

- Generelt, alle procedurer der er til, når personer kommer i fare. Det gælder først og fremmest for beboerne. Så alle beboere kan være godt beskyttet ved at følge procedurerne. Vi kigger på kvaliteten af procedurer og politikker, og vi vil have kvaliteten op, siger hun.

Samtidig oplyser hun, at en uvildig undersøgelse er sat i gang i starten af november. Den uvildig undersøgelse skal klarlægge forholdene i selvstyreejede og kommunalt ejede døgntilbud for personer med handicap.

Tre forhold undersøges:

Generelle forhold og procedurer for døgntilbud for personer med handicap Specifik undersøgelse omkring seksualpolitik og forebyggelse af seksuelle overgreb i døgntilbud Beboerperspektivet – altså beboernes vurdering af kvaliteten af døgntilbuddet

Undersøgelsen forventes at blive færdig til august næste år, hvor afrapportering vil blive offentliggjort.