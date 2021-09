Ingen støtte til unge der vil uddannes i Forsvaret

Redaktionen Lørdag, 11. september 2021 - 09:01

Ifølge Naalakkersuisoq for uddannelse, så er afprøvning til værnepligt ikke omfattet af uddannelsesstøttereglerne.

Det vil sige, at hvis man ønsker at finde ud af, om man er egnet til en værnepligtsuddannelse, så skal man for egen regning tage turen til Danmark og deltage i et Åbent-Hus-arrangement, skriver avisen Sermitsiaq.

Uklare retningslinjer

De seneste tre år har Forsvaret afholdt afprøvning til værnepligt i Grønland – i 2019 i de fire store uddannelsesbyer – men det er der blevet sat en stopper for efter ønske fra Naalakkersuisut.

Før afprøvningerne kom til Grønland, betalte uddannelsesstøtteforvaltningen faktisk rejseomkostningerne for dem, der ønskede at tage til afprøvning i Danmark. Det fortæller uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus i København Pia Rosing Heilmann, der henviser til selvstyrets uddannelsesportal: www.suungu.gl, hvor der fortsat under de militære uddannelser står: ”Hvis du skal til optagelsesprøve eller skal starte på en uddannelse indenfor militæret som for eksempel elektriker, mekaniker og så videre i det danske forsvar, kan du søge om at få rejsen til Danmark betalt. Du skal kunne dokumentere, at du skal til optagelsesprøve.”

